Corte detiene sentencias contra la CURP biométrica hasta fijar criterio

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 25 de agosto de 2026.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó aplazar la resolución de 145 amparos promovidos contra la reforma que hizo obligatoria la CURP biométrica y amplió los mecanismos de consulta e intercambio de datos personales, hasta que el máximo tribunal establezca un criterio sobre su constitucionalidad.

La medida quedó formalizada en el Acuerdo General 13/2026-AAG, aprobado en sesión privada del Pleno y publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con ello, los tribunales colegiados de circuito y los plenos regionales deberán suspender el dictado de sentencias sobre estos recursos mientras la Corte determina cómo resolver el tema.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3078 del 22 de octubre del 2026

De acuerdo con el documento, al 30 de septiembre de este año había 138 amparos en revisión pendientes de resolución en tribunales federales, además de siete asuntos radicados directamente ante la SCJN.

¿Qué pasa en caso de no tramitar la CURP biométrica? ı Foto: Unsplash, La Razón.

Estos últimos corresponden a los expedientes 297/2026, 347/2026, 366/2026, 382/2026, 385/2026, 402/2026 y 409/2026.

La controversia deriva de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicada el 16 de julio de 2025, que modificó la Ley General de Población y la legislación en materia de desaparición de personas para establecer la CURP biométrica, con datos como huellas dactilares y fotografía.

Los cambios también contemplan la creación de la Plataforma Única de Identidad, la integración de información al Registro Nacional de Población y nuevos mecanismos para consultar, compartir y verificar datos personales.

El gobierno federal ha planteado estas herramientas como parte de las acciones para facilitar la identificación de personas y la búsqueda de desaparecidos.

Sin embargo, la reforma provocó protestas de colectivos de búsqueda y otros grupos sociales, que advirtieron sobre los riesgos de vigilancia y uso indebido de la información personal.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL