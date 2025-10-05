CURP Biométrica ¿Será obligatoria a partir de este mes de octubre? Esto se sabe

De acuerdo con la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el CURP se consolidó como el documento de identidad más solicitado en México, y actualmente 130 millones de mexicanos cuentan con este documento.

De acuerdo con lo dicho por la secretaria en el aniversario de la creación del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que el CURP sea vinculado con el rostro, iris y huella de cada persona, con la finalidad de que estos cuenten con protección y acceso a los programas y servicio públicos y privados.

Este documento estará disponible en formato físico y digital, y podrá ser tramitada en los 145 módulos físicos abiertos por la RENAPO, que se encuentran ubicados en instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

A inicios de agosto comenzaron las pruebas piloto de este trámite, y este cuenta con medidas de seguridad como un código QR y marcas de agua.

Las personas que fueron las primeras en realizar este trámite serán quienes reciban la CURP Biométrica, y podrán descargarlo en la plataforma del Registro Nacional de Población e Identidad, y en la página correspondiente de la Secretaría de Gobierno de cada estado.

¿Es obligatoria la CURP Biométrica? ı Foto: Especial

¿Será obligatorio el CURP biométrico?

A partir del 16 de octubre las personas podrán tramitar la CURP Biométrica en todos los estados de la República, por lo que las instituciones de gobierno, instituciones públicas y los organismos privados deben aceptar este documento de identificación para cualquier trámite oficial.

Por el momento este documento no es obligatorio, pues de acuerdo con el titular del RENAPO, Arturo Arce Vargas, las y los ciudadanos son los que deben tomar la decisión de realizar este trámite o no.

Durante tres días, el equipo de #RENAPO participó en las Brigadas de la Paz de la @SEGOB_mx en #Guanajuato, acercando el servicio de #CURP y reiterando nuestro compromiso con garantizar el derecho a la identidad de todas y todos los mexicanos. 1/2 pic.twitter.com/Q71yPThRHV — Félix Arturo Arce Vargas (@R2D2ARCE) October 3, 2025

¿Cómo tramitar la CURP Biométrica?

Este trámite se realiza de manera presencial en las oficinas del Registro civil o en los 145 módulos del RENAPO, de lunes a viernes de 8:30 horas a 14:30 horas.

De igual forma se puede tramitar en línea a través de la plataforma digital Llave MX, pero este trámite únicamente se puede realizar si se cuenta con los datos biométricos registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional Electoral (INE).

La CURP Biométrica incluirá los siguientes datos:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de Nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Fotografía

Huellas dactilares

Escaneo de iris

Fotografía digital

Firma electrónica

Aunque actualmente no está disponible para menores de edad, se espera que para el 13 de noviembre se ponga en marcha para que se integren los datos de las y los niños y puedan contar con una manera de identificarse incluso antes de ser mayores de edad.