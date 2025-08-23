CURP biométrica en México “no será” obligatoria

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que ninguna institución debe pedir de manera obligatoria la Clave Única de Registro Poblacional biométrica (CURP) ya que por ley no es obligatorio realizar este trámite.

De acuerdo con la mandataria, la CURP biométrica no será obligatoria, aunque hizo un llamado para que los mexicanos la tramiten ya que será un documento de utilidad para varios trámites.

Con relación a la inquietud que muestran algunas personas sobre el manejo de su información privada en el documento oficial, como sus huellas dactilares, Sheinbaum reiteró que no se hará mal uso de los datos personales.

El Tip: se prevé que la nueva CURP biométrica pueda obtenerse para mediados de octubre y todas las dependencias la acepten la identificación oficial en su versión biométrica.

La CURP biométrica es una versión nueva de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que integra datos biométricos como: huellas dactilares, escaneo del iris y fotografía. Su objetivo es verificar de forma más precisa la identidad de cada persona y evitar el robo de identidad.

La mandataria insistió que el documento “es seguro y no será obligatorio”. Además, recordó a la población sobre las fechas en que comenzará a usarse y cuáles serán los detalles para obtener esta actualización, que servirá como una identificación oficial.

7 grupos parlamentarios reunieron con la Segob ayer

Señaló que es a partir de octubre cuando “inicia este proceso ya formal, dentro del marco de la nueva Ley”. Sobre las críticas que ha recibido la creación de la CURP biométrica, Sheinbaum recordó que “en las aplicaciones de los bancos te lo piden, incluso hasta tu rostro”.

Recientemente la Secretaría de Gobernación dio a conocer que, a partir del 16 de octubre, la CURP biométrica estará disponible para su tramitación voluntaria por parte de los ciudadanos, luego de ser aprobadas la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley General de Población el pasado 27 de junio y publicadas unas semanas después en el Diario Oficial de la Federación (DOF).