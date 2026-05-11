Alertan por presión en redes sociales

LA MATERNIDAD enfrenta hoy una presión cada vez más visible en redes sociales. En Instagram abundan imágenes de hogares ordenados, rutinas impecables, niñas y niños sonrientes, además de madres que parecen alcanzar equilibrio personal, laboral y emocional sin fisuras. Esa narrativa, sin embargo, contrasta con experiencias marcadas por cansancio, dudas y culpa.

En el marco del Día de las Madres, especialistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM) llamaron a abrir una conversación más honesta sobre lo que implica maternar en la actualidad.Las plataformas digitales han mostrado distintas formas de vivir la crianza, pero también han reforzado estándares difíciles de sostener para muchas mujeres.

Ante ese escenario, la comparación aparece como uno de los factores de mayor peso emocional.

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La pregunta sobre si una mujer hace lo correcto, cumple lo suficiente o responde al ideal de “buena madre” puede convertirse en una carga cotidiana.

“La maternidad contemporánea está atravesada por una exigencia silenciosa de perfección. Muchas mujeres sienten que deben ser emocionalmente disponibles, profesionalmente activas y personalmente plenas. Es una carga difícil de sostener sin consecuencias psíquicas”, afirmó Dolores Montilla Bravo, presidenta de la APM.

Desde la mirada psicoanalítica, la culpa materna no surge con la era digital, pero las redes sociales le han dado nuevas formas. Antes, las expectativas provenían del círculo familiar, social o comunitario; ahora, el juicio parece ampliarse hacia una audiencia permanente, aunque no siempre visible.

El problema no radica en compartir momentos felices ni en hallar acompañamiento dentro de comunidades digitales.

El riesgo aparece, según la especialista, cuando esas imágenes funcionan como medida de valor personal y convierten la maternidad en un ideal rígido, alejado de la experiencia real.

Pero no sólo las madres cargan con esa presión. De acuerdo con la reflexión de Montilla Bravo, el desgaste emocional también alcanza a los vínculos familiares. Las hijas y los hijos pueden crecer bajo expectativas de armonía constante; las parejas enfrentan tensiones por el agotamiento, y muchas mujeres pierden espacios propios al intentar cumplir con todas las exigencias.

Cuestionar esa narrativa no implica descalificar la maternidad, señaló la asociación. La discusión apunta a humanizar, a reconocer que detrás de cada fotografía existe una historia con matices, contradicciones, momentos difíciles y decisiones íntimas.

Sobre una fecha dominada por mensajes idealizados, la especialista planteó la necesidad de mirar la maternidad fuera del mandato de perfección.

El verdadero cambio, advierte esta perspectiva, pasa por permitir que cada mujer viva esa experiencia desde un lugar más honesto, sin convertir la comparación en una sentencia personal.