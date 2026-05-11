SEP mantiene receso de tres meses pese a revisión pendiente para este lunes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene, en su portal oficial, la modificación al calendario escolar 2025-2026 en el que coloca el viernes 5 de junio como el fin de clases para educación básica, mientras que el ciclo 2026-2027 arrancará el lunes 31 de agosto, un total de 86 días sin clases.

El cambio apareció en la página de la SEP durante las últimas horas del domingo 10 de mayo, pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había señalado que la propuesta aún se revisaría. La mandataria afirmó el viernes que “no hay todavía un calendario definido” y que el tema debía esperar una decisión final, después de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anticipó el recorte por las ondas de calor y el Mundial de futbol.

SEP analiza terminar actual ciclo escolar el 5 de junio

Ahora, la plataforma oficial muestra una ventana emergente con el título “Modificación al Calendario Escolar 2025-2026 y consideraciones para el inicio del ciclo escolar 2026-2027”. En la imagen, la dependencia establece el 5 de junio como cierre de clases y el 31 de agosto como regreso a las aulas . También señala que el acuerdo derivó de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, celebrada el 7 de mayo.

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Modificación al calendario escolar 2025-2026 de la SEP. ı Foto: Captura de Pantalla

Hasta antes de esa actualización, el calendario publicado por la SEP mantenía el ciclo 2025-2026 con 185 días efectivos para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La página de Planeación de la propia dependencia refiere que ese calendario quedó establecido mediante el Acuerdo número 18/06/25, publicado el 9 de junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cualquier modificación al calendario escolar debe formalizarse mediante su publicación en el DOF, pues ese mecanismo da validez jurídica al ajuste y permite conocer los alcances del cambio para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Mientras que el nuevo acuerdo no aparezca en este documento, la actualización en el portal de la SEP abre un margen de incertidumbre, ya que la página oficial muestra el adelanto del cierre de clases, pero aún falta el acto administrativo que respalde la medida ante comunidades escolares, autoridades estatales y planteles privados.

Calendario escolar 2025-2026 original, publicado por la SEP. ı Foto: Captura de Pantalla

Diversas inconformidades habían frenado la confirmación del ajuste. Padres de familia, colegios privados, trabajadores del sector y secretarías estatales cuestionaron el impacto de adelantar la salida de millones de estudiantes, sobre todo por la falta de claridad en los mecanismos para cubrir los planes de estudio y por el tiempo que niñas, niños y adolescentes permanecerán fuera de clases presenciales.

Ante las críticas, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes 11 de mayo se realizará una nueva reunión con autoridades educativas de los estados para revisar el calendario y presentar una propuesta definitiva.

A través de la red social X, el funcionario aclaró que el calendario anunciado previamente aún no es definitivo y aseguró que se pondrá primero el aprendizaje de las y los estudiantes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también pidió este sábado revisar la medida. El organismo advirtió que cualquier modificación debe considerar el interés superior de la niñez, el derecho a la educación y las condiciones laborales de quienes ejercen tareas de cuidado. “Dichas disposiciones únicamente impactan en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, no así en las jornadas laborales de las personas cuidadoras”, alertó.

Según la CNDH, un periodo prolongado fuera de las aulas puede elevar riesgos para menores que permanezcan sin acompañamiento en sus hogares. El organismo llamó a la SEP y a las autoridades educativas a diseñar mecanismos que tomen en cuenta los contextos familiares, sociales y laborales antes de aplicar el cambio al calendario.

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cehr