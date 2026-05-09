CNDH pide reconsiderar cambios a ciclo escolar; ve riesgos al dejar a niños y adolescentes solos en casa

Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide considerar el Principio de Interés Superior de la Niñez en modificaciones al ciclo escolar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento sobre el posible recorte del actual ciclo escolar que analiza la Secretaría de Educación Pública (SEP), y advirtió que, al no ir acompañado de una medida similar para trabajadores, las niñas, niños y adolescentes se verán afectados al no estar debidamente acompañados en sus hogares.

Por lo anterior, destacó que es de “suma importancia” que las autoridades pertinentes “lleven a cabo una revisión de dicha determinación”, como, efectivamente, llevará a cabo la SEP, según lo anunció ayer su titular, Mario Delgado.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

En su pronunciamiento, la CNDH aseguró que es necesario reconsiderar la medida por la cual se acorta el calendario del ciclo escolar para terminar el 5 de junio y comenzar nuevamente el 31 de agosto, con lo que se evita una interferencia con la Copa Mundial de Fútbol 2026.

CNDH ve vulnerabilidad al dejar a niñas, niños y adolescentes solos

La Comisión aseguró que esta medida no considera factores externos al salón de clases, como el contexto laboral de quienes están a cargo de las infancias y juventudes en las escuelas.

En este sentido, advirtió que un recorte del ciclo escolar favorece que las niñas, niños y adolescentes pasen más tiempo en sus casas sin la supervisión adecuada de sus padres cuidadores, quienes llevarán a cabo sus jornadas laborales con normalidad.

La entrada de una escuela pública de nivel básico, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

“Es importante tomar en consideración que dichas disposiciones únicamente impactan en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, no así en las jornadas laborales de las personas cuidadoras, provocando que niñas y niños permanezcan solos en el hogar”, se lee en el posicionamiento

“Esta situación contradice el principio del interés superior de la niñez, pues coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad al privarlos del acompañamiento y cuidado que requieren para su desarrollo integral”, abundó la Comisión.

Sobre los cambios al calendario escolar 2025-2026, la CNDH considera importante que la SEP y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas revisen esta determinación, priorizando el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el contexto laboral de quienes ejercen… pic.twitter.com/leoT7WEpHb — CNDH en México (@CNDH) May 9, 2026

En el mismo sentido, la CNDH remarcó que, en varios casos, las personas que ejercen cuidados de niñas, niños y adolescentes no cuentan con los recursos necesarios para “garantizar su debida protección y atención”, lo cual, a su vez, “incrementa su riesgo a sufrir diversos tipos de violencia”.

Por lo anterior, la CNDH reiteró su invitación a la SEP y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas a reconsiderar la medida relativa al recorte del ciclo escolar, bajo una perspectiva que tome en consideración “los contextos” y el Principio de Interés Superior de la Niñez.

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