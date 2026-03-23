Atraviesa Plan B escollos; voto de aliados, en duda

El plan B de la reforma electoral se encuentra aún en “revisión de técnica legislativa”, por lo que no es seguro que se realice su dictaminación hoy, como ya estaba previsto.

Aun así, el Senado de la República se alista para una semana legislativa intensa centrada en la reforma constitucional en materia político-electoral, conocida como plan B, que contempla la reducción de privilegios en los congresos federal y locales, así como en los órganos electorales, incluidos el INE y los tribunales electorales.

Así lo informó este domingo la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, a través de un mensaje en redes sociales.

Castillo Juárez anunció que este lunes las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos sesionarían para discutir el plan B, y que el martes 24 se daría la primera lectura de la reforma en el pleno. “En la sesión del martes, tenemos considerado dar primera lectura de la Reforma Constitucional del Plan B, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25”, señaló la senadora.

El Dato: El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón, indicó que el proyecto será ajustado para incorporar el principio de paridad de género.

Sin embargo, ayer por la noche, la Cámara alta indicó que el proyecto de dictamen de la iniciativa aún “se encuentra en revisión sobre aspectos de técnica legislativa”, por lo que ​​posteriormente se comunicará la fecha y hora de la reunión de las comisiones dictaminadoras. Es decir, se aplaza la sesión para dictaminar el plan B.

De manera extraoficial se mencionó que hoy será distribuido el dictamen y las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara alta sesionarán hasta mañana.

Entre los ejes centrales de la reforma destaca el fortalecimiento del derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal. Según explicó Castillo Juárez, “se podrá determinar si es en el tercer o en el cuarto año de gobierno”, lo que ampliaría las condiciones actuales para activar ese mecanismo de participación democrática.

4 mmdp se espera ahorrar con la aprobación de la enmienda

ENCUENTTO CON TADDEI. Se prevé que los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos recibirán hoy a mediodía a Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en una reunión de carácter técnico, donde la funcionaria esgrimirá sus argumentos en torno a los efectos operativos y legales que tendría la propuesta sobre la operatividad del Instituto y sus posibles impactos en la organización de los comicios, de aprobarse la iniciativa en sus términos.

Se mencionó que las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales sesionarían a las 18:00 horas, para analizar y, en su caso, aprobar la enmienda, pero anoche la Cámara alta informó que el proyecto de dictamen de la iniciativa aún “se encuentra en revisión sobre aspectos de técnica.

El acuerdo previo aprobado por los integrantes de las comisiones del Senado establecía que cada grupo parlamentario tendrá hasta 10 minutos para fijar su posicionamiento, o bien, siete minutos por legislador si el grupo decide enviar un representante por comisión.

Se precisó que la discusión y votación se realizarán “en lo general y en lo particular” en un solo acto, “sin separación de las etapas de debate.”

Las reservas, adiciones y votos particulares deberán presentarse por escrito durante la reunión y serán remitidos junto con el dictamen a la mesa directiva una vez concluida la sesión.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, había anunciado este domingo que, tras su análisis en comisiones el lunes, la iniciativa iría a primera lectura en el pleno el martes y discusión el miércoles 25.

“En la sesión del martes, tenemos considerado dar primera lectura de la Reforma Constitucional del Plan B, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25”, precisó la legisladora.

Aunque las bancadas de Morena, PT y Verde aseguraron públicamente que respaldarán el plan B, legisladores del Partido del Trabajo podrían votar en contra, tras manifestar su rechazo en días pasados a las modificaciones que la enmienda contempla en materia de la consulta de revocación del mandato, que permitiría a la titular del Ejecutivo hacer llamados al voto, mientras que prohíbe hacer lo propio a las otras fuerzas políticas.

El senador Alejandro González Yáñez señaló que la dirigencia nacional del PT y sus coordinadores parlamentarios plantearon que, así como se contempla que la titular del Ejecutivo pueda promover ese mecanismo, también se otorgue esa posibilidad a los partidos políticos.

Asimismo, indicó que no fijarán la postura de voto de los seis legisladores de su bancada, hasta que la redacción se ajuste para que quede claro si la revocación de mandato debe realizarse en el tercer o en el cuarto año de gobierno de la persona titular del Ejecutivo, es decir, en 2027 o en 2028, con el fin de evitar mantener ambas opciones abiertas, como actualmente lo establece el artículo 35 constitucional.

APRETADA AGENDA LEGISLATIVA

Por Tania Gómez

el próximo miércoles, el Senado de la República analizará el ingreso al país de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos con fines de capacitación y entrenamiento vinculados con la Copa Mundial de Futbol 2026, en el marco de la coordinación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para ese evento deportivo.

Ese mismo día, el pleno recibirá a Emma Candia, hablante de una lengua indígena, quien compartirá su experiencia, trabajo y cultura ante el órgano legislativo. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que presentará una iniciativa para inscribir en el Muro de Honor del Senado, en letras doradas, una leyenda alusiva al Primer Congreso Feminista, celebrado en 1916 en Yucatán.

“Esta iniciativa tiene como objetivo honrar la memoria de aquellas 620 mujeres que participaron en este evento, que es un hito en el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país”, subrayó la legisladora.

Además, informó sobre su asistencia a la 89 Convención Bancaria, donde estuvo presente la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese foro, dijo la senadora, la mandataria federal anunció que el objetivo es que durante este año todos los pagos en gasolineras y casetas de cobro se realicen mediante tarjeta.

Sheinbaum Pardo también destacó la fortaleza del peso mexicano, el acuerdo sobre el precio de la gasolina, la importancia del crédito para las pequeñas y medianas empresas, y la disminución de la inflación, según la morenista.

Por su parte, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, informó en el mismo foro que los sistemas CoDi serán simplificados para ampliar su uso entre la población.

“Los sistemas CODI se van a simplificar con el objeto de que un mayor número de personas los utilice y que, por tanto, la comisión sea cero”, detalló, de acuerdo con la versión de Castillo Juárez.

La legisladora agregó que la jefa del Ejecutivo federal también presentó en la Convención una nueva Iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, orientada a fortalecer la soberanía energética y el desarrollo nacional mediante cambios legislativos.

Morena va por control electoral, acusa el PRI

› Por Tania Gómez

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República anunció su voto en contra del denominado "Plan B“, al que califican como la “Ley Maduro”, y acusó a Morena de usar la bandera de la austeridad como pretexto para apoderarse del aparato electoral de cara a los comicios de 2027.

“Las y los senadores del grupo parlamentario del PRI estamos listos para dar un debate serio, con argumentos sólidos y señalamientos firmes, y votaremos tanto en comisiones como en el pleno del Senado en contra del Plan B, mejor conocido como la Ley Maduro”, señaló el senador Manuel Añorve Baños.

“La propuesta presidencial es un plan con maña porque Morena no quiere generar ahorros”. Añorve sostuvo que la intención real detrás del proyecto es otra: “Lo que quieren es tener el control absoluto en materia electoral”.

En ese sentido, el senador precisó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es lograr que “la presidenta de la República aparezca en la boleta en la elección del 27, porque Morena trae una caída libre en las preferencias electorales”.

EL Dato: El martes, Manuel Añorve sostuvo que el plan B busca debilitar a las instituciones electorales, con el fin de controlar los comicios y favorecer a Morena rumbo al 2027.

“Morena no quiere austeridad, busca tener el control”

Añorve Baños reiteró su postura: “Morena no quiere austeridad, busca tener el control”, y señaló que la propuesta de disminuir recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) responde a esa lógica.

El senador priista recordó el antecedente de las llamadas “corcholatas” en el proceso electoral anterior y trazó un paralelismo con lo que, según él, busca hacer Morena ahora. Afirmó que el partido gobernante quiere que la Presidenta “haga campaña con recursos públicos, como lo hicieron las llamadas corcholatas hace dos años”.

Detalló el mecanismo que, a su juicio, pretende instrumentar Morena: “Quieren manejar los recursos federales desde las secretarías de Estado, los gobiernos morenistas, los municipios”, y calificó eso de “un descaro en el manejo de los recursos públicos para intentar apoderarse del 2027 electoralmente”.

13 senadores conforman al PRI en el Senado de la República

PRI cuestiona “Plan B” y mantiene postura en contra

El legislador también cuestionó la solidez técnica de la propuesta. “Está mal presentada” , dijo, y agregó que sus impulsores “se equivocaron con lo de la equidad de género, tratando de justificar lo injustificable.”

El senador también responsabilizó directamente al Gobierno Federal de los problemas económicos que enfrenta el país. “Los problemas económicos que vive México son responsabilidad de este gobierno”, afirmó.

Añorve enumeró una serie de casos que, según él, han deteriorado la imagen de Morena y de la administración en turno: el llamado huachicol fiscal; el caso Segalmex, con “el desvío de 15 mil millones de pesos”; el caso Birmex, con “13 mil millones de sobrecostos de medicamentos”; y “los negocios de los hijos de Andrés Manuel López Obrador.”

“Todo eso le ha pegado al partido que gobierna y al mismo gobierno”, puntualizó el senador priista, quien ratificó que la bancada del PRI mantendrá su voto en contra tanto en comisiones como en el pleno del Senado de la República.

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