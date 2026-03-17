Plan B omitió principio de paridad de género en ayuntamientos; Senado recibe oficio para corregirlo

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reconoció la “omisión” del principio de paridad de género constitucional en la redacción del llamado “Plan B” en materia electoral, que pidió al Senado de la República corregir durante la dictaminación en comisiones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que había recibido de la Secretaría de Gobernación el oficio en el que la Consejería Jurídica señala que “no apareció” la redacción “de conformidad con el principio de paridad” en la propuesta de reforma al artículo 115 constitucional.

Plan B electoral de la Presidenta omite principio de paridad constitucional en ayuntamientos. ı Foto: Captura de Pantalla

“... le solicito que por su conducto se haga del conocimiento de las comisiones dictaminadoras para que al momento de formular y, en su caso, aprobar el dictamen correspondiente, corrijan esta omisión. Lo anterior, en virtud de que, como se observa en el contenido de la iniciativa, no hay intención de prescindir de la disposición referida”, señala el oficio publicado en la Gaceta del Senado.

Al respecto, Castillo Juárez señaló que el documento fue turnado a las comisiones dictaminadoras para rectificar la omisión.

“La igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, añadió en la red social X.

Recibimos de la @SEGOB_mx un oficio de la Consejería Jurídica mediante el cual nos informan de una omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa del Plan B.



Hemos turnado el documento a las Comisiones Dictaminadoras en donde se atenderá el tema.



La igualdad… pic.twitter.com/uaeI7KJ4gV — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 18, 2026

Previamente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó la omisión del principio de paridad vigente en la redacción actual artículo 115 constitucional, al advertir que se trata de “un grave error que lastima la historia de las mujeres ”.

“Por décadas se luchó y se aprobó por unanimidad en 2019. Doy por hecho que es un error en un mal documento y no una mutilación a un derecho histórico”, señaló en la red social X.

En declaraciones a la prensa, la diputada ironizó al respecto al señalar que “un duende machista” omitió la paridad de género en los municipios; sin embargo, reiteró su observación a la iniciativa que calificó como un “error lastimoso”.

“Yo la verdad es que supongo, y lo digo en términos lo más positivos posibles, yo supongo que es un lamentable error de algún duende, espero, no malintencionado, sino con falta de capacidad técnica y capacidad jurídica, que hizo algo así, porque evidentemente no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar, o se quiera cortar de esta manera”, comentó.

Morena asegura que “Plan B” respetará paridad de género

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ignacio Mier Velazco, garantizó que en el “Plan B” se respetará la paridad de género y que las comisiones “harán los ajustes de técnica legislativa necesarios” .

La notificación llega el mismo día en que la iniciativa ingresó formalmente al Senado, por lo que la corrección deberá integrarse durante el proceso de dictaminación antes de cualquier votación.

El @senadomexicano recibió la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a los principios de austeridad y participación democrática del pueblo de México que impulsa la Coalición Morena, PT y PVEM.… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 18, 2026

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cehr