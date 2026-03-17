Senado recibe el Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum

Plan B de la reforma electoral llega al Senado de la República.

Con un día de retraso, este martes llegó al Senado de la República el llamado “Plan B” de la reforma electoral, como lo había adelantado más temprano la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al recibir el documento, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, consideró que se trata de una “propuesta trascendental para el país” que contará con el respaldo de la mayoría legislativa.

“Sabemos que tenemos un compromiso muy fuerte con el pueblo, un compromiso dentro de la Cuarta Transformación y que este proyecto, como se ha dicho, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre ”, señaló.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, calificó al “Plan B” como una propuesta “generosa” y “noble” que promueve la austeridad entre funcionarios públicos.

▶ #Video | La Mesa Directiva del Senado de la República recibe el "Plan B" de la reforma electoral por parte del enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz https://t.co/bg212RXZbf



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Más temprano, Ignacio Mier aseguró que la iniciativa no será procesada por la vía rápida y explicó que una vez en el Senado será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

En declaraciones a la prensa, el coordinador parlamentario estimó que la discusión y votación del “Plan B” en el Pleno podría ser la próxima semana, antes de las vacaciones de Semana Santa.

“Va a seguir el trámite legislativo ordinario: se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, se elaborara el proyecto de dictamen. Va a circular con el tiempo que establece el reglamento” , comentó.

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cehr