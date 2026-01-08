¿Cómo hacer el registro de la CURP biométrica en CDMX en línea y presencial?

A diferencia de la CURP que se utiliza actualmente en el país, la CURP biométrica contiene algunos datos biométricos que funcionan para verificar la identidad de las personas.

De acuerdo con el Artículo 91 Bis de la Ley General de la Población ahora la Clave Única de Registro de Población (CURP) requerirá algunos datos biométricos, que serán adicionales a los que ya contiene la CURP actual.

Ahora la CURP debe contener las huellas dactilares y una fotografía, con la finalidad de contar con un documento de identificación nacional con aceptación universal, mismo que será obligatorio en todo el país.

Registro de datos biométricos CURP CDMX ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo hacer el registro de la CURP biométrica en CDMX de manera presencial?

Las personas que requieran realizar el trámite de la CURP biométrica podrán hacerlo tanto de manera presencial como en línea, debido a que este documento de identificación estará disponible en formato físico y digital.

Para solicitar una cita de la CURP se debe registrar una cita en la página del Registro Nacional de la Población (RENAPO), en donde se encuentra un apartado de citas en el que se debe seleccionar el servicio requerido.

La cita para el Registro de Datos Biométricos para la CURP se hará en en el Módulo del RENAPO ubicado en la calle Londres número 102 de la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Cita para el registro de datos biométricos CURP CDMX ı Foto: Captura de pantalla

Durante la cita se realizará el registro de los datos biométricos correspondientes al rostro, huellas dactilares e iris, y las personas que quieran asistir de manera presencial deberán agentar una cita en la fecha y horario que seleccionen.

A la cita en la RENAPO se debe acudir con el acta de nacimiento certificada, identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, correo electrónico, y en caso de ser menor de edad, se debe asistir acompañado de algún padre de familia o tutor.

¿Cómo hacer el registro de la CURP biométrica en CDMX en línea?

En caso de que se quiera realizar el trámite del registro de datos biométricos para la CURP, las personas pueden realizar el trámite en línea directamente en la plataforma de Llave MX.

Para poder realizar este trámite es necesario que la persona ya cuente con sus datos biométricos registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cómo tramitar la CURP Biométrica? ı Foto: Especial

Con la adición de los datos biométricos, la CURP ahora tendrá los siguientes datos:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de Nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Fotografía

Huellas dactilares

Escaneo de iris

Fotografía digital

Firma electrónica

