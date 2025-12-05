CURP biométrica obtiene certificado; ‘seguridad va bien’, afirma Segob

La implementación de la CURP biométrica en México recibió la certificación ISO 9000, con la cual se acredita que se cuenta la seguridad para el resguardo de la información que recaba de la población, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al encabezar la conferencia presidencial de este viernes, Rosa Icela Rodríguez mencionó que los procesos que se llevan a cabo por parte del gobierno requieren de supervisión externa para hacer saber a las y los mexicanos la certeza sobre sus datos.

Rosa Icela Rodríguez comentó que con esto se abona al sistema de localización de personas desaparecidas.

“Ayer me informaron que ya tenemos la ISO, el reconocimiento sobre la ISO 9000. Entonces, quiere decir que nuestros procedimientos, los procesos a los que se refiere la seguridad, pues va bien, porque nosotros siempre necesitamos auditorías externas. Que sepan los mexicanos, las mexicanas que tenemos una certeza en sus datos y que es precisamente para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas… no hay eh ningún problema”, dijo Rosa Icela Rodríguez desde Palacio Nacional.

Rosa Icela Rodríguez también mencionó que siguen adelante los trabajos junto a colectivos de búsqueda y madres buscadoras, para aterrizar los términos en los que quedará la legislación respectiva.

Rosa Icela Rodríguez detalló que en la última semana se han llevado a cabo reuniones para continuar escuchando sus puntos y revisar cada artículo.

“Es un poco a veces técnico, pero el trabajo de ellas es muy importante y de ellos también. Así que vamos a seguir trabajando para aterrizar los temas que vienen en la ley, cómo no quedan solamente la letra pero ya pronto daremos una conferencia este para explicar cuáles han sido los avances, no lo vamos a dejar”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

