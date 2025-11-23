CURP biométrica: ¿Cuáles son los requisitos para tramitarla en línea?

La CURP biométrica es una actualización de la CURP que utilizamos para muchos trámites, y a diferencia de la anterior, en esta se incluyen algunos datos biométricos para verificar la identidad de las personas con más precisión.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) deberá de contener datos adicionales, de acuerdo con el Artículo 91 Bis de la Ley General de la Población, por lo que ahora se deben sumar datos biométricos.

Los datos biométricos que ahora tendrá la CURP serán huellas dactilares y fotografía, por lo que ahora “será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”

La CURP biométrica estará disponible tanto en formato físico como en formato digital, y la Secretaría de Gobernación mediante el Registro Nacional de la Población (RENAPO) será la encargada de integrar los datos biométricos a la CURP.

¿Es obligatoria la CURP Biométrica? ı Foto: Especial

¿Cómo obtener la CURP biométrica?

La incorporación de datos biométricos a la CURP se realizará con el previo consentimiento de las personas, y las acciones y mecanismos para hacerlo se hará en colaboración con distintas autoridades.

Debido a este, el trámite de la CURP biométrica se debe realizar de manera presencial en las oficinas del Registro civil, así como en los 145 módulos del RENAPO de lunes a viernes de 8:30 horas a 14:30 horas.

Para poder realizar este trámite se requiere el acta de nacimiento certificada, identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, correo electrónico, y en caso de ser menor de edad, se debe asistir acompañado de algún padre de familia o tutor.

¿Cómo tramitar la CURP Biométrica? ı Foto: Especial

También se puede realizar este trámite en línea por medio de la plataforma digital Llave MX, y para poder realizarlo se debe contar con los datos biométricos registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional Electoral (INE).

La CURP biométrica incluirá los siguientes datos:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de Nacimiento

Sexo

Nacionalidad

Fotografía

Huellas dactilares

Escaneo de iris

Fotografía digital

Firma electrónica

La CURP biométrica será solicitada al momento de realizar inscripciones en escuelas, para acceder a servicios médicos, para poder realizar el cobro de becas, apoyos y pensiones.

Además, también se solicitará para trámites como el de pasaportes, licencias de conducir, actas y diversos documentos oficiales, por lo que en caso de no contar con la CURP biométrica, no podrán realizarse.