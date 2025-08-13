CURP Biométrica: ¿Los niños tendrá que tenerla para inscribirse a la escuela?

La CURP biométrica, una versión avanzada del documento de identidad conocido como CURP, ya es una realidad en México. A continuación, te explico qué implica este cambio, cómo afecta a los menores de edad y qué debes saber antes de tramitarla.

¿Qué es la CURP biométrica y cuándo entra en vigor?

La CURP biométrica conservará la estructura de 18 caracteres alfanuméricos, pero ahora integrará datos como fotografía digital, huellas dactilares, escaneo del iris y firma electrónica. El objetivo es incrementar la seguridad, eficiencia y confiabilidad en la identificación ciudadana.

El decreto que la avala fue publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. A partir de enero de 2026 se iniciará su emisión generalizada, y para febrero de 2026 se volverá obligatoria a nivel nacional, mientras que la CURP tradicional dejará de ser aceptada en trámites oficiales.

Actualmente, la emisión está en fase piloto en algunas localidades de Veracruz, así como en módulos seleccionados en la CDMX y el Edomex , aunque estas últimas aún no están en operación.

¿Y los niños? ¿También deben tramitarla?

Sí, pero con condiciones específicas, no basta con tramitar solo su CURP biométrica; el menor debe estar vinculado a una persona adulta (padre, madre o tutor) que ya cuente con su propia CURP biométrica. Sin esa vinculación, el trámite no puede realizarse.

Para menores de hasta 5 años, no se capturan huellas dactilares debido a que estas no están lo suficientemente desarrolladas. En su lugar, se tomará una fotografía anual para actualizarlos.

A partir de los 5 años, sí se tomará la fotografía, huellas dactilares, e iris si fuese aplicable, en un trámite presencial y gratuito.

¿Se necesita ya para inscribirlos en la escuela?

Aunque el decreto ya fue publicado, la CURP biométrica aún no es obligatoria para este ciclo escolar. Las escuelas públicas y privadas siguen aceptando la CURP tradicional para inscripciones y trámites en educación.

Sin embargo, se espera que en los próximos meses empiece a exigirse en trámites más avanzados, como acceso a programas sociales o identidad digital.

Requisitos generales para tramitarla en menores

Estar acompañado por el padre, madre o tutor, quienes deben tener su CURP biométrica.

Presentar acta de nacimiento certificada del menor.

CURP tradicional certificada del menor y del tutor.

Correo electrónico activo del tutor

Es importante que reconozcas cuáles son los lugares en los que se estará haciendo el trámite correspondiente para poder contar con este documento.