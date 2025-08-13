Elementos de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ‘tablean’ a joven en Yajalón, Chiapas | VIDEO

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fueron exhibidos “tableando” a un joven en el Municipio de Yajalón, en Chiapas.

En un video difundido en redes sociales se observa a un agente golpear a un hombre vestido con camiseta beige y esposado, ante la presencia de más compañeros, quienes incluso lo ayudan a levantar al joven cuando cae por las agresiones.

Luego de la difusión de material, el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca ordenó una investigación.

“Tras la circulación del video que circula en redes sociales respecto a los lamentables hechos de abuso de autoridad que involucran a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, he ordenado a la Fiscalía de Combate a la Corrupción iniciar la carpeta de investigación de manera inmediata.

“Les garantizo que se van a deslindar responsabilidades y este hecho no quedará impune; en las próximas horas daré a conocer los avances de la investigación”, afirmó.

Tras esto, seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata fueron detenidos por abuso de autoridad.

El joven fue detenido entre los municipios de Chilón y Yajalón y fue ingresado a la comandancia policíaca

IMÁGENES SENSIBLES

Investigan a la FRIP por abusivos



La Fiscalía de Combate a la Corrupción abrió carpeta contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, tras difundirse un video de presunto abuso de autoridad contra un joven.#Chiapas pic.twitter.com/1zfqOtUpHP — Alerta Chiapas (@AlertaChiapas) August 12, 2025