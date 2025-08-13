Abuso policial chiapaneco

Nos cuentan que el grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Policía Estatal de Chiapas, quedó raspado al difundirse un video en el que se aprecia a uno de sus elementos cuando “castiga” a un joven esposado a tablazos. Los hechos ocurrieron en el municipio de Yajalón y fueron observados por otros ocho integrantes del grupo de élite, quienes no hicieron nada para impedir el abuso. Hubo quienes recordaron que el FRIP provocó un lío diplomático con Guatemala, cuando incursionó en ese país, el pasado 8 de junio, en persecución de sicarios con los cuales se había registrado un enfrentamiento en suelo mexicano. Días después, el Gobierno de nuestro país se tuvo que disculpar con el vecino del sur, por ese incidente. El grupo Pakal fue creado para combatir a la delincuencia organizada. Bien. Lo que no se vale, nos dicen, es que viole la ley, y menos, que vulnere los derechos humanos. Ahí el dato.