Entrega de capos a Estados Unidos no fue por petición, sino por seguridad de México, afirma Sheinbaum

La entrega de más de una veintena de miembros del crimen organizado a Estados Unidos no fue por petición de dicho país, sino por la seguridad de México, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer, autoridades mexicanas enviaron al país vecino del norte a 26 capos entre los que se encuentran Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, un grupo alineado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que es operador financiero clave y cuñado de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien es un objetivo principal del Gobierno estadounidense. También está el exlíder de La Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta.

🗳📌LA ENTREGA DE 26 CAPOS A ESTADOS UNIDOS ES UNA DECISIÓN SOBERANA, DICE SHEINBAUM



La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta directa:



¿Por qué México sigue entregando criminales al gobierno de Estados Unidos, si allá a veces los liberan, negocian con ellos y… pic.twitter.com/uoiapTTW2b — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 13, 2025

Al respecto, la mandataria federal enfatizó que estas personas han sido responsables de la violencia en el país y en ese contexto es que se tomó la decisión autónoma de enviarlos.

“Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos, los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones… la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país son decisiones soberanas”, aseguró.

LMCT