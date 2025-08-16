¿Cuándo es obligatoria la CURP biométrica?

En todo el país será obligatorio el CURP biométrico.

Si te ha surgido la duda de dónde piden la Clave Única de Registro de Población (CURP) o si en este nuevo ciclo escolar que se aproxima se la pedirán a tus hijos, aquí te compartimos cuándo si es obligatoria contar con este documento.

El CURP biométrico es un nuevo documento implementado por el gobierno de México, además de tener la información alfanumérica, también cuenta con más datos como fotografías y huellas dactilares.

De acuerdo con el gobierno de México, este documento será implementado hasta 2026, razón por la cual aún no es obligatorio.

Así podrás tramitar la nueva CURP con biometría. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

¿Qué es la CURP biométrica y cuándo es obligatoria?

La CUPR biométrica es un documento que contará con las siguientes características:

¿Qué diferencia hay entre la CURP tradicional y la biométrica?

La CURP tradicional es un código alfanumérico de 18 caracteres que sirve para identificar de manera única a cada persona en México. Sin embargo, esta versión no cuenta con elementos que permitan verificar físicamente a la persona, lo que la hace vulnerable a suplantaciones.

En cambio, la CURP biométrica está vinculada a datos personales únicos e intransferibles del individuo, como:

Huellas digitales

Fotografía del rostro

Escaneo del iris (en algunos casos)

Firma electrónica

Esta nueva modalidad busca evitar fraudes de identidad y agilizar los trámites en instituciones públicas y privadas.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica?

La obligatoriedad de la CURP biométrica se aplicará de manera gradual. De acuerdo con las autoridades del Registro Nacional de Población (RENAPO), se planea que este documento sea requisito para realizar ciertos trámites oficiales, especialmente aquellos relacionados con:

Trámites migratorios

Solicitud de pasaporte

Registro ante el SAT

Afiliación a programas sociales

Acceso a servicios de salud y seguridad social

Aunque aún no hay una fecha oficial para su obligatoriedad total, ya se están realizando pruebas piloto en algunos estados, y se prevé que su implementación comience formalmente en los próximos meses.

