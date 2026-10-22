FGR consigue sentencia de 41 años contra cuatro integrantes de ‘Los Carnales’

Cuatro integrantes de la organización criminal “Los Carnales” recibieron una sentencia de 41 años de prisión por el secuestro de tres personas en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la Ciudad de México, durante 2011.

La resolución judicial también establece sanciones económicas por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en su modalidad agravada.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a los sentenciados como Jessica Miranda Rojas, Pedro de Jesús Mendoza Garavito, Gabriela Velasco García y Víctor Manuel Arámburo Lara, quienes participaron en los hechos ocurridos en la alcaldía Xochimilco.

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De acuerdo con la investigación, los integrantes del grupo delictivo interceptaron a las tres víctimas sobre dicha vía y las trasladaron a una casa de seguridad, donde permanecieron privadas de su libertad hasta que sus captores las liberaron.

#FGR obtiene sentencia de 41 años de prisión contra cuatro personas por delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. El Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la #FECOR, aportó las pruebas que resultaron contundentes… pic.twitter.com/s5LJKsgMUs — FGR México (@FGRMexico) October 22, 2026

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su representación en la capital del país, presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los cuatro acusados y obtener la condena.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impuso una multa de 215 mil 352 pesos y ordenó el pago de 3 millones 359 mil pesos por concepto de reparación del daño material a favor de las víctimas.

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MSL