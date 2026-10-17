FGR acusa a César Jáuregui de presunta traición a la patria por caso CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, del presunto delito de traición a la patria por el ingreso de agentes estadounidenses a territorio mexicano, sin autorización del Gobierno Federal, para participar en un “operativo irregular” en la sierra Tarahumara.

En un mensaje en video, la fiscal Ernestina Godoy Ramos recordó que la aprehensión de Jáuregui Moreno deriva de una operación en la que, entre el 17 y el 19 de abril, fue desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad El Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi.

En el operativo habrían participado dos integrantes de la CIA, quienes murieron durante un accidente en las inmediaciones del poblado de Polanco, en el que también perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.

“La investigación determinó que César ”N" habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Esto porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales”, sostuvo Godoy Ramos.

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cehr