Ejército, FGR, GN y Fiscalía de Guerrero inhabilitan 3 laboratorios clandestinos en Atoyac de Álvarez

Integrantes de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Guerrero, inhabilitaron 3 laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Las operaciones de inteligencia e investigación se llevaron a cabo del 30 de septiembre al 5 de octubre del presente año en las inmediaciones de la localidad de “Las Fundiciones”.

Durante las labores, las autoridades aseguraron ocho inmuebles utilizados para actividades ilícitas.

En el lugar de los hechos, el personal militar y de la corporación federal incautó 26,000 kilogramos de precursores químicos, así como 70 litros de sustancias químicas indispensables para el procesamiento de narcóticos.

Asimismo, los elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron 15 reactores químicos y 350 tanques de gas L.P., los cuales formaban parte del equipamiento instalado en los recintos clandestinos.

De acuerdo con la Comandancia de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Guerrero, estas acciones operativas contribuyen a debilitar las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones criminales.

Aseguran 26 toneladas de precursores químicos en Atoyac de Álvarez. ı Foto: Especial.

Con los resultados obtenidos en esta intervención, las fuerzas federales y armadas contabilizan el aseguramiento acumulado de 2,661 laboratorios y 5′699,712 precursores químicos en el transcurso de la presente administración.

Todo el material químico, los equipos mecánicos y los inmuebles asegurados fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República con sede en Acapulco, Guerrero, con el propósito de integrar las carpetas de investigación y realizar los peritajes correspondientes.

Las autoridades precisaron que el operativo se ejecutó con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, así como en apego a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

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JVR