Al presentar su Quinto Informe de Gobierno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que noviembre cerró con una reducción de 90 por ciento en homicidios, el mejor resultado de los últimos 30 años y la fuerza civil pasó de 3 mil a más de 7 mil 500 elementos.

“Este mes de octubre fue el mes más seguro de los últimos 30 años y no cantamos victoria seguiremos blindando”, dijo el mandatario emecista.

Ante funcionarios, legisladores, empresarios, autoridades castrenses y representantes de distintos sectores de la sociedad, reunidos en el Anfiteatro del Parque del Agua, el mandatario aseguró que los resultados de cinco años de trabajo demuestran que su Gobierno respondió a la confianza de los ciudadanos.

“Queremos mostrarles hechos y no palabras. A cinco años de haber llegado a Nuevo León les hemos cumplido y más. Absolutamente todas las promesas que hicimos en campaña las hemos realizado. En Nuevo León lo nuevo sí cumple”, expresó García.

El Dato: Samuel García Sepúlveda rindió su informe, en el que destacó que, de los 81 proyectos que prometió durante su campaña, todos se cumplieron.

Añadió que a cinco años de su llegada al gobierno estatal, la fuerza civil tiene ocho nuevas divisiones y se dotó con nuevo equipo, incluidos helicópteros, camionetas y armamento.

Destacó la adquisición de mil 100 patrullas, 100 nuevas Black Mamba y Rhinos, nueve helicópteros, dos Black Hawk, 200 camionetas y armamento de calibre 50.

Además, dijo que la fuerza civil es la Policía mejor pagada del país, incluidas prestaciones y becas para quienes cuidan a Nuevo León.

También destacó la inversión de 35 mil millones de pesos, ya que con anteriores gobiernos la “seguridad no era prioridad y faltaba Infraestructura para responder a tiempo a las emergencias”.

Con la actual administración se construyó un nuevo cuartel general para coordinar la seguridad desde el “corazón de Nuevo León”. Además, “antes los municipios no contaban con la infraestructura de seguridad necesaria, por ello con la actual administración se construyeron 20 nuevos destacamentos por todo el estado.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, en su Quinto Informe de Gobierno ı Foto: Especial

También se construyó un nuevo regimiento militar en Cerralvo y una nueva universidad de Ciencias de la Seguridad, también se avanzó con un nuevo sistema penitenciario y se abrieron nuevos centros de atención ciudadana.

“Hoy la fuerza civil por primera vez en la historia de Nuevo León es primer lugar en confianza, en desempeño y eficiencia”, dijo el mandatario estatal.

En materia de movilidad, resaltó la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro y la conexión al aeropuerto, así como la modernización de las Líneas 1 y 2 con 22 nuevos trenes, la renovación de la Ecovía y la reestructura del transporte público.

“Prometimos a Nuevo León 10 proyectos, líneas del Metro, presas carreteras, aduanas todo mundo nos criticó y nos decía ingenuos, que con qué dinero íbamos a pagar una de las tres líneas”, dijo.

Destacó que sin ningún endeudamiento, en cinco años se están construyendo más líneas del Metro de lo que construyó en 36 años, “hubo sexenios que no avanzaron en ningún Metro y nosotros ya estamos inaugurando tres estaciones por mes”.

En materia ambiental, destacó el mejor año en calidad del aire de su administración, la plantación de un millón 150 mil árboles y la creación de nuevas instituciones para fortalecer la vigilancia y protección ambiental.

Sobre el agua, mencionó la Nueva Presa León, las plantas tratadoras, la modulación de presiones, nuevos pozos y tanques de almacenamiento.

En desarrollo económico, subrayó el primer lugar nacional en inversión extranjera, la llegada de empresas internacionales y el impulso a emprendedores. También dio cuenta de la nueva aduana, a la que calificó como la más segura y rápida.

En educación, mencionó la entrega de útiles y uniformes, las escuelas de tiempo completo, la educación dual y más de 660 canchas deportivas.

En materia de salud, resaltó la Cobertura Universal Gratuita, el programa de vacunación transfronteriza, el Hospital de Salud Mental y la próxima apertura del Hospital Infantil.

En el ámbito social, resaltó la reducción de 77 por ciento en pobreza extrema, las 118 estancias infantiles, la renovación de 50 centros comunitarios y el programa Ayudamos a las Mujeres.

También, la transformación del DIF Capullos, con nuevas villas para adolescentes y bebés, además de espacios educativos, deportivos y de atención especializada, así como la instalación de 135 lactarios.

En espacios públicos y cultura, mencionó el Parque Libertad, los corredores verdes, murales, el Puente La Virgen y nuevos parques lineales.

Respecto al Mundial FIFA, aseguró que Nuevo León fue la sede más segura de México, con más de 2.5 millones de asistentes al FIFA Fan Festival y una derrama económica de 10 mil millones de pesos.

Finalmente, García Sepúlveda reiteró que su administración registra un 80 por ciento de aprobación ciudadana

“Lo nuevo sí cumple. Que el 80 por ciento de Nuevo León diga que vamos por buen camino, me motiva para seguir jalando, para seguir construyendo un nuevo Nuevo León”, concluyó.

Avances en la entidad

Algunos logros destacadospor Samuel García.