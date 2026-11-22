Fue detenido Sergio Serrano Ramos, alias “Checo”, identificado como generador de violencia y uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecate, Baja California.

La recaptura ocurrió el pasado 18 de noviembre en la colonia Chapultepec, donde agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) lo interceptaron después de que embistió varias patrullas mientras intentaba escapar.

De acuerdo con las autoridades estatales, “Checo” contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y, tras su detención fue trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada.

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Serrano Ramos había sido aprehendido el pasado 13 de mayo, aunque quedó en libertad en agosto tras presentar un amparo. Tras la reciente recaptura, su defensa promovió un recurso contra la detención.

Detenido Sergio Serrano Ramos, alias "Checo", en Ensenada, Baja California. ı Foto: Especial

Autoridades estatales atribuyen a “Checo” y a otros tres integrantes de su célula criminal alrededor de 20 homicidios y más de 30 desapariciones en Tecate desde mayo.

Su captura se suma al operativo del pasado 20 de noviembre en Valle de la Trinidad, localidad de Ensenada, en el que fueron detenidas siete personas ligados al menos a cuatro homicidios, entre ellas Gilberto “N”, “El Memes”, relacionado con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa; además, se aseguraron 11 armas largas.

Artículos asegurados a Sergio Serrano Ramos, alias "Checo", en Ensenada, Baja California. ı Foto: Especial

Por su parte, la Secretaría de Marina, a través de la Segunda Zona Naval y en coordinación con la FESC, reportó otras seis detenciones con armas en esa misma zona.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo Rodríguez, atribuyó el repunte de homicidios a la confrontación entre grupos criminales, y dijo confiar en que estas detenciones reducirán los delitos de alto impacto.

En tanto, este 22 de noviembre circuló en un grupo de Facebook de Ensenada un mensaje anónimo con el logotipo del CJNG, en el que amenazan a funcionarios estatales y municipales tras la captura de “su jefe”. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que sea auténtico ni se han pronunciado al respecto.

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cehr