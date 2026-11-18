Los nuevos parques industriales proyectados en Baja California contemplan la llegada de 20 empresas que generarán más de dos mil 100 empleos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, destacó el desarrollo de nuevos parques industriales en la entidad —donde se proyecta la llegada de 20 empresas que generarán más de dos mil 100 empleos—, como parte de una estrategia alineada al Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la atracción de inversiones, las cadenas de proveeduría local y el desarrollo regional.

La mandataria estatal resaltó el avance de complejos estratégicos en la entidad, entre los que figuran ATISA Park Tijuana South, La Herradura Norte, HubsPark Technology Campus y el Parque Industrial Natura, espacios diseñados para ampliar la capacidad productiva bajacaliforniana.

Asimismo, informó que durante el primer semestre de 2026 Baja California captó más de mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa y se consolidó como el quinto estado exportador del país al registrar cerca de 15 mil millones de dólares durante el segundo trimestre del año.

Baja California, el segundo estado con menor pobreza laboral a nivel nacional

De igual forma, subrayó que la entidad se posicionó como el segundo estado con menor pobreza laboral a nivel nacional y concentra el 17 por ciento de los establecimientos industriales y de servicios de exportación en todo México.

“Todo esto que estamos haciendo forma parte del Plan México que impulsa nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque estamos seguros y convencidos de que el desarrollo tiene que ir de la mano del bienestar ya que el desarrollo también es Bienestar Compartido”, señaló Marina del Pilar Avila Olmeda.

Durante el primer semestre de 2026 Baja California captó más de mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. ı Foto: Especial.

Por su parte, el subsecretario de Gestión de Inversión de la Secretaría de Economía e Innovación, Rodolfo Andrade Pelayo, dio a conocer que Baja California cuenta actualmente con más de 76 parques industriales en los que laboran más de 430 mil trabajadores, destacando en Tijuana cuatro nuevos desarrollos que integran más de 30 edificios y una superficie superior a los 6.5 millones de pies cuadrados.

El funcionario detalló que en la zona metropolitana conformada por Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito operan 26 zonas industriales, las cuales registraron una absorción superior a los 372 mil metros cuadrados al cierre del tercer trimestre de 2026 y mantienen 240 mil metros cuadrados en construcción, sumando más de 60 mil metros cuadrados de demanda industrial tan solo durante el mes de octubre.

Respecto a Mexicali, precisó que su mercado industrial alcanzó los 42 millones de pies cuadrados tras incorporar 2.9 millones en los últimos 18 meses, disponiendo de 3.27 millones de pies cuadrados libres y 1.1 millones en construcción para recibir inversiones estratégicas como Intuitive y Gulfstream en sectores como dispositivos médicos, aeroespacial, electrónica, electromovilidad e inteligencia artificial.

Con estas acciones, el Gobierno de Baja California ratifica su respaldo al sector productivo y a la generación de empleos de calidad para consolidar el Bienestar Compartido en la entidad.

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JVR