Baja California es el primer y único estado del país en contar con una Coordinación Estatal STEAM según información de la SEP.

Baja California se posicionó como el primer estado del país en contar con una Coordinación Estatal STEAM, un modelo educativo integral con 57 aulas totalmente equipadas y más de cinco mil docentes capacitados para transformar el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes mediante la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, la entidad fronteriza es la única en el territorio nacional que dispone de una estructura estatal de este tipo, operando bajo la visión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el seguimiento institucional de la secretaria de Educación, Irma Martínez Manríquez.

El coordinador estatal de STEAM, Yataro Adolfo Loeza Mireles, explicó que este esquema articula cinco áreas clave del conocimiento con el propósito de situar al estudiante en el centro de su formación académica, fomentando la experimentación, el trabajo colaborativo y el diseño de soluciones aplicables a su comunidad.

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Para consolidar la implementación de estas metodologías activas y herramientas dinámicas en la práctica escolar cotidiana, más de cinco mil maestras y maestros bajacalifornianos han recibido capacitación presencial a través de talleres especializados, seminarios y conferencias.

Actualmente, la infraestructura educativa del programa comprende 57 aulas STEAM distribuidas estratégicamente en la entidad. Estos laboratorios de innovación cuentan con equipamiento especializado que incluye recursos Arduino, Micro:bit, kits de robótica y construcción, impresoras 3D, computadoras portátiles y pantallas interactivas.

En estos espacios de aprendizaje, el alumnado explora disciplinas como programación, electrónica, prototipado y expresión artística, conocimientos que han permitido a las y los jóvenes representar a Baja California en certámenes estatales, nacionales e internacionales.

La cobertura de la estrategia STEAM abarca los municipios de Mexicali, San Felipe, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y San Quintín. Asimismo, atiende desde los niveles de preescolar, primaria y secundaria hasta educación media superior y superior, integrando también las modalidades de educación especial e indígena, con énfasis en estudiantes con aptitudes sobresalientes.

Como resultado de este fortalecimiento académico, equipos escolares de Baja California han destacado en competencias internacionales de ciencia y tecnología como First Lego League, las Ferias Maker y la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, certamen que en su sede estatal congregó a más de 160 equipos y alrededor de mil 500 asistentes.

Con estas acciones, el Gobierno de Baja California refrenda su compromiso de convertir las escuelas en espacios dinámicos donde las preguntas se transforman en experimentos, las ideas en proyectos concretos y el conocimiento en una herramienta para transformar el entorno.

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JVR