Explosión en un predio dejó tres personas muertas en Tecámac, Estado de México, el 17 de noviembre de 2026.

Tres personas murieron este martes tras una explosión ocurrida en un predio de en la colonia San Mateo Tecalco, en el municipio de Tecámac, al noreste del Estado de México.

El estallido ocurrió en un taller de hojalatería ubicado sobre la calle Adolfo López Mateos, casi esquina con la calle 20 de Noviembre, durante trabajos de mantenimiento al interior de una pipa de agua propiedad del Ayuntamiento, informó la presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong Romero.

De acuerdo con reportes extraoficiales, tres presuntos trabajadores se encontraban en el lugar al momento de la explosión. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el repentino estallido provocó que uno de los trabajadores saliera despedido varios metros por los aires, y generó una columna de humo blanco que se elevó sobre el cielo de Tecámac.

TE RECOMENDAMOS: Con inversión de 120 mdp Pemex y gobierno de Puebla inician rehabilitación del Camino a La Resurrección

De acuerdo con un reporte de Protección Civil citado por La Jornada, las víctimas fueron identificadas como Eduardo “N”, de 47 años; Joaquín “N”, de 50, y Kevin “N”, de 22.

Explosión en un predio dejó tres personas muertas en Tecámac, Estado de México, el 17 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Para atender la emergencia, se trasladaron el sitio personal de Protección Civil y Bomberos, mientras que el perímetro quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Civil de Tecámac.

En tanto, en un mensaje en video, la alcaldesa Rosi Wong lamentó el fallecimiento de las tres personas y señaló que, desde el primer momento, ordenó establecer contacto con sus familiares para ofrecerles acompañamiento y “la atención necesaria”.

“Desde mi gobierno, quiero remarcar mi respeto y acompañamiento a las familias afectadas, al tiempo que colaboramos con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, expresó.

La edil también manifestó sus condolencias a los deudos y reiteró que su administración brindará acompañamiento a las familias afectadas.

“En los momentos más difíciles, la sensibilidad, la responsabilidad y el compromiso con nuestra gente son fundamentales”, agregó el gobierno municipal.

Explosión en Tecámac, tras dos incidentes similares en CDMX

El incidente en Tecámac se ocurre después de otras dos explosiones registradas en la Ciudad de México el pasado 16 de noviembre.

Una ocurrió en un inmueble de la colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde una acumulación de gas LP provocó la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación para deslindar responsabilidades por homicidio culposo y lesiones culposas.

La Fiscalía CDMX inició una investigación para determinar las causas de la explosión que provocó daños en cinco construcciones y afectaciones en predios colindantes. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, se registró otra deflagración por acumulación de gas en la pastelería La Universal, ubicada en el cruce de las calles Herreros y Ferrocarril Interoceánico, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, precisó que el estallido ocurrió en un horno rotativo, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que al menos 7 personas resultaron lesionadas con quemaduras y cortaduras, por las que recibieron atención médica en el lugar sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr