Una mujer de 70 años murió y cuatro personas, entre ellas una bebé, resultaron afectadas por una explosión ocasionada por acumulación de gas LP en una vecindad de la colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde cuatro de las siete viviendas tendrán que ser demolidas debido a los daños registrados.

El estallido ocurrió alrededor de las 8:30 horas de ayer en el inmueble ubicado en Lago Peipus 179, donde habitaban aproximadamente 23 personas. Tras la explosión, dos de los afectados fueron trasladados a hospitales, mientras que otros dos recibieron atención médica en el lugar.

13 Cilindros de gas LP fueron retirados de la zona afectada

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, quien recorrió el lugar junto con el alcalde Mauricio Tabe Echartea, informó que dos personas hospitalizadas permanecen delicadas, aunque ninguna se encuentra en estado crítico. Una fue trasladada al Hospital Rubén Leñero y otra al Ángeles de México.

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“Estamos haciendo una revisión completa, tanto con la Secretaría de Vivienda como con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, de la situación en la cual se encuentra cada una de las viviendas que estuvieron involucradas en esta situación. Cuatro de estas viviendas van a tener que ser demolidas”, explicó en un video.

40 Personas fueron evacuadas tras la explosión por gas LP

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, de acuerdo con los primeros hallazgos, la explosión pudo haber sido causada por una acumulación de gas LP; no obstante, para determinarlo especialistas inspeccionan el inmueble para determinar el origen el accidente.

La autoridada capitalina también se realizan los estudios periciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En tanto, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que el Gobierno de la Ciudad de México acompañará a las cuatro familias que perdieron sus hogares mediante apoyos para el pago de renta o alternativas de alojamiento. Sin embargo, señaló que, por el momento, las familias permanecerán con sus parientes.

Agregó que posteriormente recibirán acompañamiento técnico para la reconstrucción de sus viviendas, mientras que la demolición de las cuatro estructuras dañadas estará a cargo de la Comisión para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.