El sujeto de 20 años luego de ser detenido por el presunto hurto, ayer

En medio de las actividades por el Buen Fin, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 20 años, quien presuntamente está relacionado con un robo a una tienda departamental ubicada en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, en Coyoacán.

De acuerdo con la información compartida por la dependencia capitalina, tres personas habrían ingresado a dicho establecimiento y, gracias a la ayuda de un martillo, rompieron algunas vitrinas para extraer perfumes y relojes.

El Dato: Autoridades llaman a los compradores a no descuidar bolsos, teléfonos celulares y demás objetos.

Luego de esto, los tres implicados habrían huido a bordo de una motocicleta, aunque uno de ellos se bajó del ésta y realizó un recorrido a pie, el cual concluyó al llegar a un supermercado, sitio en el que se habría cambiado de ropa para confundir a las autoridades.

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“Derivado de lo anterior, efectivos de la SSC, en coordinación con personal de la Policía Bancaria e Industrial adscrito al Centro de Transferencia Modal Taxqueña, implementaron un dispositivo de búsqueda y localización que permitió ubicar a uno de los señalados cuando se desplazaba a pie, luego de que presuntamente ingresara a un supermercado para cambiarse de ropa”, indicó la SSC.

Gracias a la colaboración entre elementos policiacos y personal del C2, los uniformados localizaron a dicha persona entre la avenida Cerro de las Torres y la calle Cerro Libertad, dentro de la colonia Campestre Churubusco, sitio en el que uniformados interceptaron al presunto ladrón.

Policías aseguraron al sospechoso un martillo, relojes, perfumes y una bolsa ı Foto: Especial

Luego de una revisión de rutina, elementos lograron el aseguramiento de una mochila, cinco relojes, dos perfumes y un martillo, el cual aparentemente habría sido empleado para realizar el robo.

Estas acciones se ejecutaron gracias al intenso operativo que personal de la SSC puso en marcha con motivo del Buen Fin 2026, que finaliza este martes, el cual desplegó 16 mil 300 activos de tres corporaciones distintas, 785 vehículos, 40 motocicletas, 10 grúas, 10 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ocho motambulancias e incluso cuatro helicópteros.

A esto se sumó la puesta a disposición de la app Mi Policía, la cual está disponible para solicitar el servicio de acompañamiento policial a cualquier cuentahabiente que realice operaciones bancarias, así como para denunciar algú delito en la capital.

Sobre los otros dos presuntos criminales que participaron en el robo, la SSC refirió, hasta el cierre de esta edición, que monitoristas del C2 Sur continúan con las investigaciones para ubicar y aprehenderlos.