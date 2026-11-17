La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró que las alcaldías Cuajimalpa y Xochimilco no entregaron 457 expedientes relacionados con la contratación de personal por honorarios durante 2025, por lo que no pudo revisar parte del gasto ejercido en ese rubro.

Las administraciones encabezadas por el panista Carlos Orvañanos Rea y la petista Circe Camacho Bastida, respectivamente, atribuyeron la falta de documentos a daños provocados por las lluvias, pero el órgano fiscalizador señaló en su Segundo Informe Parcial de los Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública deficiencias en el resguardo de los archivos y en la acreditación de las afectaciones.

De los archivos que no estuvieron disponibles, 300 correspondían a Cuajimalpa y 157, a Xochimilco. En ambos casos, las alcaldías argumentaron que el agua de lluvia dañó sus archivos; sin embargo, la auditoría encontró que no contaban con elementos suficientes para demostrar el alcance de los daños ni las acciones implementadas para recuperar la información y evitar que volviera a ocurrir.

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El Dato: Vecinos de Cuajimalpa reclaman desde junio pasado la falta de apoyos por parte del gobierno de Carlos Orvañanos tras los daños que sufrieron por una intensa lluvia.

En Cuajimalpa, la diputada local del PAN Claudia Pérez Romero defendió el manejo de los documentos y pidió no confundir las consecuencias de un desastre natural con un acto deliberado de opacidad o corrupción.

“Creo que no debemos confundir las consecuencias de un desastre natural con un acto deliberado de opacidad o corrupción”, dijo a La Razón al referirse a la granizada del 1 y 2 de junio de 2026, que, afirmó, provocó afectaciones severas en la demarcación, entre ellas derrumbes de bardas, daños en taludes y afectaciones en viviendas y edificios públicos.

La legisladora explicó que el archivo de la Dirección de Capital Humano resultó afectado y aseguró que la información no dejó de estar disponible, pues la alcaldía contaba con versiones electrónicas de los documentos publicadas en su portal de transparencia.

No obstante, la auditoría superior de la capital señaló que la alcaldía Cuajimalpa presentó, en sustitución de los contratos originales, 25 archivos electrónicos que no tenían las firmas de ningún tipo de los prestadores de servicios ni de los servidores públicos que participaron en su formalización.

Tampoco contaban con sellos, registros de validación, certificaciones u otros elementos que permitieran comprobar su autenticidad, integridad y correspondencia con los originales.

Además, los enlaces presentados por el gobierno de Orvañanos Rea de los contratos correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2025 no estuvieron disponibles para consulta durante la auditoría.

“Las firmas autógrafas no se incorporaron porque precisamente se estaban protegiendo los datos de los prestadores de servicio y de las autoridades responsables”, aseguró la legisladora panista.

Sin embargo, la ASCM mantuvo la observación en su informe, porque tampoco se incluyeron las firmas de los servidores públicos ni otros mecanismos para validar los documentos.

La diputada panista destacó que la ASCM no emitió un pliego de observaciones por probable daño al erario, aunque sí registró 11 observaciones y 11 recomendaciones para Cuajimalpa. También planteó que las alcaldías deben fortalecer la digitalización y generar respaldos de sus expedientes.

“Podemos impulsar mejores prácticas de la misma manera para el resguardo de archivos, su misma digitalización de expedientes y la generación de respaldos que eviten que en futuras ocasiones tengamos la pérdida total de esta información”, comentó en entrevista.

En Xochimilco, autoridades de la alcaldía atribuyeron la falta de 157 expedientes a las lluvias del 11 y 12 de julio de 2026. Como respaldo, entregaron una constancia de hechos elaborada el 13 de julio por la Jefatura de Nóminas, Pagos y Presupuesto, en la que se hizo referencia a cajas y documentos afectados.

La ASCM observó que el documento no precisó cuántos expedientes resultaron dañados, qué información contenían, cuál era su estado ni el grado de afectación de cada uno. Tampoco identificó cuáles podían recuperarse o reproducirse, quiénes eran responsables de su resguardo o qué medidas preventivas y correctivas se aplicaron.

El órgano fiscalizador añadió que la alcaldía morenista no acreditó contar con respaldos físicos o digitales, espacios alternos de almacenamiento ni controles para la consulta y préstamo de documentos. Por ello, recomendó fortalecer los mecanismos de conservación y protección de los archivos para garantizar su disponibilidad e integridad ante futuras contingencias.

La revisión encontró, además, que 174 expedientes de prestadores de servicios examinados estaban integrados de manera parcial. Entre las omisiones se identificaron 84 constancias de no inhabilitación de la Contraloría capitalina y 100 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; 50 comprobantes recientes de domicilio y 30 cédulas de identificación fiscal.

Para conocer la postura de Xochimilco este diario buscó a la diputada Erika Rosales Medina, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta para una entrevista.

Rosales Medina participó en el proceso para definir la candidatura a la alcaldía de Xochimilco en 2024, que finalmente obtuvo Circe Camacho. Actualmente forma parte de la APPT.

En sus revisiones, la ASCM registró 11 observaciones y 11 recomendaciones para Cuajimalpa, y 12 observaciones y 12 recomendaciones para Xochimilco. En ninguno de los dos casos estableció un monto de daño económico derivado de los expedientes no entregados, ya que, enfatizó, no se puede determinar.

La Razón también buscó más detalles por parte de la ASCM para conocer más datos de los reportados en su Segundo Informe Parcial del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio de 2025, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

SIN RASTRO ı Foto: Especial

CONSECUENCIAS POR FALTA DE EXPEDIENTES

Resolver si hay una afectación económica

Si se impidió comprobar la legalidad y procedencia del gasto ejercido

Presunto daño económico sin determinar