Después de la eliminación del domingo, los atletas de Exatlón México compiten por el territorio: la aclamada Villa 360, que es el mejor lugar para descansar que todos quieren.

Sin embargo, como cada lunes los dos equipos se disputan, antes del juego estelar, el duelo por la ventaja, el cual les da beneficios hacia el final de la semana con miras a la eliminación del próximo domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la VIlla 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, se trata de información que no está confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador.

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Cabe recordar que los rojos son los que se han puesto en la mayoría de los juegos por la Villa 360, por lo que este lunes no sería la excepción y se volverían a coronar en el mejor lugar de descanso.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Tras la salida de Jerry del equipo rojo, la balanza cambia nuevamente, ya que este lunes se espera la llegada de Benjamín, quien fue un destacado atleta en temporadas anteriores, por lo que la escuadra escarlata recibirá un refuerzo de nivel.

Esto nuevamente pone a los azules en desventaja, ya que todos sus refuerzos o son nuevos atletas sin experiencia en el juego del programa o no otros que no han tenido gran participación en otras temporadas, es por eos que los fans piden que se les incluya una leyenda de gran nivel para refuerzo.

El capítulo arrancará con el el equipo azul que se muestra sorprendido al ver que Daniel no fue el eliminado, ya que esa era su principal estrategia. Además, Katia comenta que Jerry fue “víctima” de Eliud, mientras Eliud conversa sobre las fuertes rivalidades y la tensa convivencia que persisten dentro del grupo rojo con Aristeo y Emilio.

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