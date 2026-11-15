El capo Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara, murió el 15 de noviembre de 2026 a los 80 años.

Tras su fallecimiento, los usuarios quieren saber más sobre la vida personal de este personaje del crimen organizado que le han hecho series y documentales.

¿Quiénes son los hijos de Félix Gallardo y a qué se dedican?

Miguel Ángel Félix Gallardo mantuvo su vida familiar bajo un estricto hermetismo, por lo que no existe mucha información pública confirmada sobre todos sus hijos.

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Sin embargo, a través de registros periodísticos, judiciales y menciones públicas, se conocen los siguientes detalles sobre sus hijos.

Miguel Ángel Félix es el hijo más conocido públicamente. En diversas investigaciones y notas periodísticas se le ha mencionado por llevar el mismo nombre de su padre, aunque históricamente se ha mantenido alejado de los reflectores y no se le vincula oficialmente con las operaciones actuales del narcotráfico.

Abril Félix ha sido mencionada en algunos reportes sobre la familia del capo, principalmente en relación con las visitas penitenciarias y la defensa legal para mejorar las condiciones de reclusión de su padre.

¿Quién era Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa.

Miguel Ángel Félix Gallardo ı Foto: Especial

Antes de incursionar en el crimen organizado, estudió comercio y se desempeñó como agente de la Policía Judicial Federal.

Durante esa etapa trabajó como escolta personal de la familia del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, vínculo político que le permitió tejer redes de protección institucional y comenzar a operar como intermediario entre funcionarios corruptos y traficantes locales.

A finales de la década de 1970 y principios de los ochenta, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, fundó el Cártel de Guadalajara.

Félix Gallardo transformó el narcotráfico en México al establecer alianzas directas con los cárteles colombianos —a través del traficante hondureño Ramón Matta Ballesteros— para convertirse en el principal puente aéreo y terrestre de cocaína hacia Estados Unidos. Bajo su mando consolidó un virtual monopolio sobre las rutas de trasiego en el país y organizó el reparto de plazas entre distintos grupos regionales.

Su declive comenzó tras el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en febrero de 1985, crimen que desató una intensa presión diplomática y policial por parte de Estados Unidos.

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 en Guadalajara, lo que provocó la fragmentación de su estructura criminal y dio origen a organizaciones independientes como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez.

Tras su captura, enfrentó dos procesos penales que derivaron en sentencias de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y de 37 años por el homicidio de Camarena y Zavala.

Durante sus más de tres décadas en prisión —en penales como El Altiplano y Puente Grande— desarrolló múltiples padecimientos crónicos, incluyendo pérdida de visión y audición, por los cuales su defensa solicitó sin éxito la prisión domiciliaria.

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