¿Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero son familia?

La reciente muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo ha desatado muchas dudas sobre la vida del exlíder criminal, incluyendo los nexos que tuvo con otros narcotraficantes y su posible vínculo familiar.

Este domingo se confirmó que Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido bajo el alias de “El Jefe de Jefes”, falleció a los 80 años de edad tan solo un día después de haber sido trasladado de emergencia a un hospital.

Luego de haber estado en prisión desde finales de la década de los 80, “El Jefe de Jefes” intentó varias veces obtener el beneficio de prisión domiciliaria debido a su estado de salud, pero este no pudo hacer válido el beneficio que se le concedió debido a que no contaba con el brazalete de seguridad que le fue solicitado.

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Sobre la vida criminal activa del fundador del Cártel de Guadalajara se conocen varios detalles, incluyendo algunas personas con las que se relacionaba desde muy temprana edad.

Además, también se cuenta con información sobre su vida antes de iniciar su vida delictiva, y su trayectoria como cofundador del grupo delictivo junto a Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, y Rafael Caro Quintero, alias “El Narco de Narcos”.

Hace unos minutos fue trasladado el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo “Jefe de Jefes” a la funeraria Gayosso para iniciar con los trámites legales. Vía @antonionerij pic.twitter.com/lqPK3AwqIQ — W Radio Gdl (@wradiogdl) November 15, 2026

Relación de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero

Pese a que se cree que Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero son familiares, la realidad es que ambos únicamente eran socios criminales, por lo que su vínculo únicamente se trataba de operaciones de narcotráfico.

Caro Quintero fue detenido por las autoridades cuatro años antes que Félix Gallardo, cuando se encontraba con la hija del exsecretario de educación de Jalisco, César Cosío Vidaurri, Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez.

Al igual que Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero fue sentenciado por el secuestro, tortura y homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, el agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y del piloto Alfredo Zavala Avelar.

Condena de 40 años de prisión a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. http://t.co/w4pDu6EQND pic.twitter.com/VDoiwTIOpP — FGR México (@FGRMexico) January 22, 2015

Pese a que ambos permanecieron recluidos al mismo tiempo en el penal de Puente Grande por un corto periodo de tiempo, Caro Quintero fue trasladado al Reclusorio Preventivo de Guadalajara en 2010.

Actualmente Rafael Caro Quintero se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Nueva York, Estados Unidos, pues fue extraditado el 27 de febrero del 2025.

BOOM - Video just sent said to be Rafael Caro Quintero arriving in New York. pic.twitter.com/TQD99jQyE6 — Ioan Grillo (@ioangrillo) February 28, 2025

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