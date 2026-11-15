¿Cuál fue la relación entre Félix Gallardo y Pablo Escobar?

Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los principales capos mexicanos de los años ochenta, y Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, habrían etablecido una conexión que permitió fortalecer el tráfico internacional de cocaína.

Sus organizaciones tenían algo que necesitaban mutuamente: mientras los colombianos controlaban buena parte de la producción de esta droga, los grupos mexicanos contaban con rutas, contactos e infraestructura para facilitar su traslado hacia Estados Unidos.

La relación entre ambos también habría llegado al terreno personal. Testimonios publicados sobre la vida de Félix Gallardo describen encuentros entre los dos narcotraficantes y una amistad que acompañó sus acuerdos comerciales.

Pablo Escobar ı Foto: larazondemexico

¿Cómo se conocieron Félix Gallardo y Pablo Escobar?

El acercamiento entre los líderes del Cártel de Guadalajara y el Cártel de Medellín se habría concretado en 1984, mediante la intervención del hondureño José Ramón Matta Ballesteros, quien funcionó como intermediario entre las organizaciones criminales.

De acuerdo con investigaciones especializadas, Gonzalo Rodríguez Gacha, integrante de la organización colombiana también habría particiádp en el encuentro. Durante las conversaciones, los narcotraficantes analizaron la posibilidad de utilizar Honduras como una ruta alterna para trasladar cocaína colombiana hacia Estados Unidos.

El acuerdo resultaba conveniente para ambas partes: Escobar obtenía acceso a las conexiones que Félix Gallardo tenía en México, mientras que el mexicano fortalecía su posición como intermediario para introducir la droga en territorio estadounidense.

Pero su relación no se limitó a aquella visita, de acuerdo con algunos testimonios recabados en los últimos años, ambos capos de la droga llegaron a encontrarse en México y Medellín, Colombia.

La colaboración continuó incluso después de la captura de Félix Gallardo en 1989, aunque las estructuras criminales comenzaron a transformarse. Investigaciones señalan que, para 1991, aproximadamente la mitad de la cocaína colombiana que llegaba a Estados Unidos transitaba por México.

Sin embargo, no todas las versiones históricas coinciden sobre sus encuentros personales. En una entrevista, el propio Félix Gallardo negó haber conocido a Escobar, por lo que los detalles de esa relación no se encuentran completamente claros.

Miguel Ángel Félix Gallardo, en una de sus fotografías más conocidas. ı Foto: Especial

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LMCT