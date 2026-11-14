Liberan a Gabito Ballesteros tras detención en Querétaro; FGR investiga portación de arma

Gabito Ballesteros durante el Festival Arre Pepsi 2026, el 5 de septiembre de 2026.

El cantante de corridos tumbados Gabriel Ballesteros Abril, mejor conocido como Gabito Ballesteros, salió este sábado de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, donde permaneció detenido por presunta apología del delito durante un concierto en el Eco Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera.

De acuerdo con Milenio, el intérprete abandonó discretamente la delegación de la FGR alrededor de las 21:10 horas a bordo de una camioneta. Gabito Ballesteros fue detenido las 04:00 horas, según el Registro Nacional de Detenciones.

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Al respecto, la FGR informó el inicio de una investigación por el presunto delito de portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares.

Además del cantante, fueron detenidas otras cuatro personas, identificadas como Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”, y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

Lo anterior, después de que los cinco detenidos abordaron una camioneta donde las autoridades encontraron un arma de fuego, dos cargadores y 34 cartuchos.

“Por lo anterior, la Fiscalía Federal en el estado de Querétaro, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) realiza las diligencias para esclarecer los hechos, verificar la existencia de permiso para la portación de arma de fuego localizada y determinar en las próximas horas la situación jurídica de las personas puestas a disposición”, apuntó la FGR.

¿Por qué fue detenido Gabito Ballesteros?

Gabito Ballesteros fue detenido tras la interrupción de su presentación en el Teatro del Pueblo, como parte de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde, de acuerdo con el Comité Organizador, interpretó “temas no autorizados que hacen apología al delito”.

Al respecto, explicó que el repertorio del artista de 27 años había sido revisado previamente y que “se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito”. Sin embargo, durante el espectáculo interpretó dos canciones que no formaban parte del setlist autorizado, entre ellas AMG, lo que provocó la suspensión del concierto.

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Tras recuperar su libertad, Gabito Ballesteros confirmó, a través de una historia en Instagram, su participación en la Feria Internacional de la Mezclilla, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. La alcaldesa Lorena Alameda Juárez también confirmó la presentación.

Por su parte, la representación del cantante ofreció disculpas a las autoridades de Querétaro, así como al público afectado por la cancelación del concierto. En un comunicado, reconoció un “error de criterio” y lamentó la situación; además, expresó a sus seguidores su intención de “reencontrarnos muy pronto con ustedes y ofrecerles el espectáculo que merecen”.

Comunicado de la representación de Gabito Ballesteros, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: IG, @gb.shows

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cehr