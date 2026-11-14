La Madre del Pacto de los Tres Linajes, ¿dónde ver este drama de internet?

La Madre del Pacto de los Tres Linajes

La Madre del Pacto de los Tres Linajes es una serie en formato vertical, creada con Inteligencia Artificial (IA). La historia se centra en Sofía, quién da a luz a trillizas, pero su esposo y su suegra dudan que sean Alfas.

Descubre de qué trata está producción y dónde puedes verla.

¿De qué trata La Madre del Pacto de los Tres Linajes, drama viral?

La Madre del Pacto de los Tres Linajes se desarrolla en una ciudad de lobos, vampiros y brujas. Sofía, la protagonista, da a luz a trillizas pero las bebés no tienen la marca Alfa, característica de la familia de su marido.

Su suegra dudan de que su hijo sea el padre de las pequeñas. Mientras tanto, su esposo la deja con un millón de dólares para comprar todo pero cada niña lleva sangre distinta y juntas despiertan el Pacto Materno, que premia cada cuidado con fortunas.

Pero la aparente estabilidad de Sofía y su matrimonio se derrumban cuando descubre que su esposo la engaña con una mujer malvada. Ahora debe darle una lección por haberla subestimado.

La Madre del Pacto de los Tres Linajes ı Foto: Captura de pantalla

La Madre del Pacto de los Tres Linajes, ¿dónde ver este drama viral de Internet?

La Madre del Pacto de los Tres Linajes es una serie en formato vertical que está disponible en dos plataformas de entretenimiento.

La primera opción es Mojo Atlas, donde puedes ver los capítulos del 1 al 10 gratis, sólo debes ingresar al sitio. Pero para ver los 32 capítulos que conforman la historia es necesario descargar la app.

La segunda opción es el sitio web Miralo Drama. Aquí tambien puedes ver la serie completa y gratis, en idioma español.

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