El puesto lo di yo, la confianza la rompieron ellos, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El puesto lo di yo, la confianza la rompieron ellos es un drama creado por Inteligencia Artificial en el que una mujer que hizo todo para ayudar a una persona, termina por ser traicionada.

¿De qué trata El puesto lo di yo, la confianza la rompieron ellos?

El puesto lo di yo, la confianza la rompieron ellos sigue la historia de una mujer que le entrega un uesto a otra persona, pero la situación cambia por completo cuando él la acusa de comer gratis.

El puesto lo di yo, la confianza la rompieron ellos, ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

Antes de esto, a mujer había defendido a esa persona en tres ocasiones sin esperar nada a cambio. En una de ellas se encargó de solucionar un problema con el drenaje y, en otra, intervino cuando una clienta presentó una versión falsa para afectarlo.

Aunque Griselda sabe de estos antecedentes y que nunca buscó un beneficio propio, su hermano rompe la confianza con sus palabras frente al mostrador..

¿Dónde ver El puesto lo di yo, la confianza la rompieron ellos?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de sitios web como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Disfrazada de niña delicada, la verdugo: Nayeli aparenta ser la hija frágil que los Bravo recuperaron. En un primer momento, ella no puede abrir una botella, pero fue una campeona enmascarada del circuito de boxeo y obtuvo diez títulos consecutivos. Cuando ocho gimnasios humillan a su familia y le lanzan unos guantes, Nayeli baja las escaleras. Esta vez no finge: recuperará cada letrero y demostrará que no es débil, solo perezosa.

Te traicioné para salvarte: Nicolás era un talentoso violinista que desapareció tras una aparente traición a Lucía, la fría reina de la mafia, cuya vida salvó un donante de riñón anónimo. Tres años después, ante una cirugía que podría costarle la vida, regresa para verla una última vez. Se reencuentran en un lujoso hotel: ella busca venganza; él guarda silencio. ¿Podrá Lucía entender el silencioso amor de Nicolás?

La besaba y la hería al mismo tiempo: Chloe decidió fingir que había abortado para salvar la carrera de Christine, su novia que tenía un excelente futuro como piloto y quería casarse con ella. Chloe optó por desaparecer y formar una vida nueva. Seis años después, se reencontraron en el aeropuerto. Christine era capitana de élite y Chloe, madre soltera y empleada de la sala VIP.

¿Quieres saber más?

Me Pagaba por Dormir a Su Lado: ¿Dónde ver el drama viral animado?

De víctima a intocable, ¿Dónde ver el drama?

La hija olvidada del padrino, ¿Dónde ver el drama?

El dragón indomable: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?