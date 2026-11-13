¿De qué murió Christian Cousins, actor de ‘Un detective en el kínder’ y qué edad tenía?

Christian Cousins, conocido por su papel en la película Un detective en el kínder, falleció a los 43 años de edad. La noticia de su deceso fue dada a conocer por su hermano, Jonas Roeser, a través de una publicación en redes sociales.

El hombre contó que era medio hermano del niño actor y que antes de conocerlo, lo veía a él y a Joey Cousins en la televisión, pues los conoció hasta que fue a la universidad.

“Antes de eso, crecí viéndolos en la televisión, en la serie Knots Landing, y a Christian interpretando el papel principal de Dominic en la película Kindergarten Cop, junto a Arnold Schwarzenegger”, reflexionó.

En ese sentido, destacó: “Pero esos papeles son solo una pequeña parte de cómo recordaré a Christian. Era una persona con mucha personalidad, llena de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes”, dijo.

“Descansa tranquilo, Christian. Espero que tu alma descanse y que hayas encontrado la paz. Eres mi hermano y te extrañaré”, finalizó en su mensaje.

¿De qué murió Christian Cousins?

De acuerdo con la información compartida por su familia, Christian Cousins murió tras enfrentar una prolongada y grave enfermedad hepática. Sus seres queridos señalaron que su salud se había deteriorado considerablemente en la etapa final de su vida.

🕊️ Christian Cousins, recordado por interpretar al pequeño Dominic en “Un detective en el kínder” junto a Arnold Schwarzenegger, falleció a los 43 años.



El actor compartió aquel inolvidable personaje con su hermano gemelo Joey. Su hermano Jonas Roeser confirmó la triste noticia… pic.twitter.com/OibKtd3QLk — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 13, 2026

En su mensaje de despedida, su hermano expresó alivio al pensar que el actor finalmente se encontraba libre de los malestares que sobrellevaba. Asimismo, mencionó que le reconfortaba la idea de que su alma descansara en paz y se reuniera con su madre.

Cousins alcanzó gran popularidad durante su infancia en la década de los noventa, época en la cual compartió el personaje de Dominic con su hermano gemelo, Joseph “Joey” Cousins, tanto en la exitosa comedia protagonizada por Arnold Schwarzenegger como en otros proyectos televisivos.

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