Xavier Salas, director de Manos Negras, rechaza acusaciones de abuso a una menor en set de rodaje

Xavier Sala Camarena, director de Manos Negras, rechazó las acusaciones de abuso laboral por presuntas irregularidades en el rodaje de la película en Veracruz, luego de que organizaciones y colectivos del sector cinematográfico señalaron presuntoas vulneraciones a los derechos de una actriz menor de edad.

A través de un comunicado, Xavier Sala Camarena rechazó de manera contundente las acusaciones en su contra, al negar “que haya existido maltrato, explotación o abandono de la menor, de las comunidades o del equipo”.

En ese sentido, destacó que la madre de la menor autorizó por escrito la participación de la pequeña y estuvo presente durante todo el rodaje, además que “las jornadas de la menor respetan 8 horas incluyendo descansos y comidas”.

También detalló que la menor cuenta con ayuda psicológica que continuará después del rodaje, por parte de una licenciada en psicología con cédula profesional y formación en psicología forense especializada en niñas, niños y adolescentes.

“A la menor se le pregunta siempre si desea continuar y puede detener una toma cuando quiera”, aclaró y detalló que en la primera semana de rodaje, el DIF de Actopan visitó la producción y entrevistó a la menor, sin solicitar la suspensión del rodaje.

Comunicado donde el director Xavier Sala rechaza acusaciones de abuso laboral a una menor en la película Manos Negras ı Foto: Especial

Sobre las escenas íntimas donde participa la menor, el director aseguró que “la producción cuenta con una coordinadora de intimidad, que trabaja junto con la psicóloga” y que “no se rodarán escenas de intimidad sin la presencia de la coordinadora de intimidad y la psicóloga”.

El protocolo de intimidad incluye un set cerrado, presencia de la madre, aprobación por parte de ella del vestuario y de las protecciones, una señal para que la menor detenga la toma en cualquier momento y una sesión de cierre después de cada escena.

" Estas escenas se resuelven de forma simulada, sin contacto físico, sin exposición del cuerpo de la menor y sin que ninguna parte íntima se vea en cámara", agregó.

Respeto a la situación con las comunidades, Sala Camarena declaró: “Las comunidades donde filmamos conocen el proyecto y lo han respaldado desde el inicio”, dijo y aseguró que esto puede ser corroborado.

Finalmente, Xavier Sala se dijo dispuesto a reunirse con las organizaciones que se han pronunciado respecto al caso para atender a cada uno. “Invito al IMCINE y a la instancia de protección de la infancia a supervisar el rodaje, como ya lo hizo el DIF y el Instituto de la mujer”, concluyó.

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