Temblor en México HOY 12 de noviembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 12 de noviembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este jueves en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 30 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca aproximadamente a las 10:02 horas.

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SISMO Magnitud 4.1 Loc 30 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX 12/11/26 10:02:57 Lat 16.07 Lon -98.07 Pf 11 km pic.twitter.com/2NqgVgbtEM — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 12, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.2 grados a 127 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 09:34 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 127 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/11/26 09:34:43 Lat 14.08 Lon -93.16 Pf 10 km pic.twitter.com/P9q0tVtflW — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 12, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 71 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca a las 08:12 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 71 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 12/11/26 08:12:05 Lat 15.57 Lon -94.99 Pf 16 km pic.twitter.com/7Nc2inlfzc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 12, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 57 km al suroeste de Ometepec, Guerrero a las 04:57 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 57 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 12/11/26 04:57:22 Lat 16.27 Lon -98.72 Pf 5 km pic.twitter.com/1ozZB6D7fw — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 12, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

¿Tu familia sabe qué hacer si deben salir de casa ante una emergencia?



🏡 Acuerden un punto de encuentro y asegúrense de que todas y todos sepan cómo llegar.



✔️ ¡Prepararse en familia hace la diferencia! 💪 pic.twitter.com/EKKGHWcqYl — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 7, 2026

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