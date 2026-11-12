Sheinbaum descarta avance de caravanas migrantes a EU, tras nuevo amago arancelario de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que desde que Donald Trump llegó a la presidencia estadounidense, ninguna caravana de migrantes se ha aproximado a la frontera norte.

Su señalamiento fue en respuesta al nuevo amago de Donald Trump, quien en las primeras horas de este jueves advirtió que si México no frenaba la llegada de migrantes duplicará los aranceles de manera inmediata.

“Desde que llegó el Presidente Donald Trump a al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sobre una de las últimas dos caravanas que intentan avanzar, Claudia Sheinbaum comentó que se han reducido y señaló que esto se ha conseguido con el acercamiento a los migrantes para informarles sobre las complicaciones para cruzar, derivado de la política antimigratoria estadounidense.

Claudia Sheinbaum destacó que esto también se ha logrado con el apoyo que el gobierno brinda a las personas para regresar a su país o para permanecer en México

“Hay dos caravanas en este momento, una caravana que está en Arriaga Chiapas, que se había formado con cerca de 500, hoy lo comentaron 600 personas y ya quedan menos de 100 personas ¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad”.

“Entonces, buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar lo puede hacer, pero la gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que pues no pueden no van a poder cruzar eh la frontera mexicana con Estados Unidos”, dijo.

El nuevo amago de Donald Trump partió de la derrota de su partido en las elecciones intermedias de la semana pasada, lo cual atribuyó a una supuesta “invasión” de migrantes a su país, pues incluso acusó que continúa la formación de “enormes caravanas que inician su marcha ilegal” a través del territorio mexicano.

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FGR