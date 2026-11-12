Los temas de este jueves

Mañanera de Sheinbaum: 12 de noviembre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en CDMX

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Foto: Especial
Por:
Yulia Bonilla

Este jueves 12 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Ven tormenta en INE tras recorte y por acuerdo cuesta arriba en relevo de Taddei

- Va Gobierno también por consolidación del IMSS-Bienestar en 120 días

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
FGR investigará

CSP ve “relevante” reporte del NYT acerca de la CIA

- Seguridad social concentra 78% de alza en gasto en salud

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
SHEINBAUM, ayer, en su conferencia
Plan de consolidación

Va Gobierno también por consolidación del IMSS-Bienestar en 120 días


Google Reviews