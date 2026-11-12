Ven tormenta en INE tras recorte y por acuerdo cuesta arriba en relevo de Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis institucional y de credibilidad que se agrava con el recorte presupuestal de seis mil millones de pesos para 2027, los cuestionamientos a sus consejeros, los conflictos internos y la falta de acuerdos políticos para completar su integración, advirtieron especialistas en materia electoral.

Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y Jorge Aljovín, analista político, coincidieron en que el organismo llega debilitado a uno de los procesos comiciales más grandes de la historia, con riesgos para su operación y para la confianza ciudadana.

Sesión del Consejo General del INE, el pasado 5 de noviembre ı Foto: Cuartoscuro

Aljovín habló de una “tormenta perfecta” en la que, a su juicio, se pretende debilitar al árbitro electoral hasta su eventual desaparición. Enumeró la falta de renovación de la presidencia del Consejo General, el paro de trabajadores de módulos que exigieron mejores salarios, el recorte y los señalamientos contra consejeros.

Salmorán Villar recordó que en 2027 se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones en 17 gubernaturas, 30 congresos locales y cargos municipales en al menos 30 entidades, con una lista nominal de más de 102 millones de electores. Explicó que la ausencia de una consejería dificulta la deliberación y altera los equilibrios internos, sobre todo cuando se requieren mayorías calificadas, por ejemplo, al definir las reglas de asignación de diputaciones plurinominales.

El Dato: Elementos de la FGR realizaron ayer una diligencia en la sede del INE en la CDMX, según trabajadores del organismo, relacionada con el extitular de Recursos Materiales.

La académica cuestionó además a Morena, partido al que atribuyó alimentar una narrativa que pone en duda la legitimidad del INE, pese a que el partido y sus aliados impulsaron a integrantes del Consejo General. Calificó de “bochornoso” su intento por deslindarse de la consejera que ellos propusieron.

Sobre el recorte, Aljovín advirtió que podría afectar la capacidad operativa del instituto y planteó una responsabilidad compartida: el INE debe garantizar transparencia y austeridad, y los legisladores, proveerle recursos. Distinguió entre la austeridad que elimina privilegios, “bienvenida”, y la que merma las capacidades de un órgano autónomo, que consideró innecesaria.

También criticó la desigualdad salarial: un consejero percibe unos 180 mil pesos netos mensuales, mientras que los trabajadores de módulos reciben cerca de nueve mil 600. “Me parece que es una ofensa”, dijo.

Salmorán opinó que, en lo técnico, el instituto podrá cumplir su calendario, pero hay dudas sobre cómo organizará los comicios con menos recursos y más cargos y votantes. “Comenzamos este proceso electoral con el pie izquierdo”, sostuvo.

ALERTA. Jorge Aljovín cuestionó los intereses políticos detrás de la disputa por la presidencia del Consejo, donde mencionó perfiles afines al oficialismo, como Mónica Soto Fregoso, exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Estela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo federal. Expresó también preocupación por la asistencia de un consejero al informe de un actor político, aunque se aclaró que fue a título personal. Ante los presuntos conflictos de interés y vínculos con proveedores, dijo que los nombramientos deben privilegiar la preparación y la probidad sobre las afinidades políticas.

Finalmente, advirtió que el debilitamiento podría abrir la puerta a que, tras 2027, se plantee refundar el INE, como ocurrió con el Poder Judicial. Salmorán subrayó que será determinante que el Consejo General cumpla el calendario y decida a tiempo, aunque anticipó que será difícil que la elección transcurra sin cuestionamientos a su certeza.

Monreal ve dificultad para elegir relevo por consenso

| Por Claudia Arellano |

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que buscará construir un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para emitir la convocatoria y elegir a la nueva persona titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, reconoció que “se trata de una ruta complicada”.

Lo anterior, dijo en un videomensaje en sus redes sociales, se debe a las circunstancias en las que se produjo la salida de la anterior presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, quien fue señalada por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos millonarios a una empresa cercana.

“Estamos tratando de construir el acuerdo para la convocatoria de la presidenta del INE, ojalá lo logremos con voluntad para buscar un acuerdo unánime en la convocatoria, en la selección del comité técnico y en la selección del presidente”, expresó.

10 Integrantes con los que opera el Consejo General

Ante este escenario, el también coordinador de Morena llamó a las bancadas a dejar de lado sus intereses personales y partidistas para privilegiar un perfil que reúna condiciones de idoneidad, honestidad, capacidad y talento para conducir al órgano electoral.

“Hay que anteponer intereses personales y partidistas para buscar a una persona con idoneidad, honestidad, capacidad y con talento. Vamos a insistir en el diálogo y la construcción de acuerdos”, sostuvo.

El martes por la noche, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el legislador reconoció que todavía no existe un acuerdo entre las fuerzas políticas para emitir la convocatoria que permitirá elegir a la nueva presidencia del INE, por lo que descartó que el procedimiento se concrete este jueves.

Explicó que sestá revisando las propuestas que le hicieron llegar las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano para incorporar modificaciones a la convocatoria, con la intención de alcanzar un consenso amplio: “Hay que insistir en el diálogo y lo que ha hecho el PAN y MC es hacerme propuestas de enriquecer y de aumentar en la convocatoria algunos aspectos que a ellos les interesan, pero todavía no hemos decidido sobre la convocatoria”.

Aunque no estableció una fecha para emitirla, aseguró que el procedimiento deberá resolverse antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, sin descartar la posibilidad de convocar a un extraordinario.