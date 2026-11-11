Mañanera de Sheinbaum: 11 de noviembre del 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante una Conferencia del Pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

La Conferencia del Pueblo se transmite en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México.

TE RECOMENDAMOS: Tras discutir más de mil 700 reservas Diputados aprueban el PEF 2027 en lo general y en lo particular sin cambios

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am