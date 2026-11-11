Disfrazada de niña delicada, la verdugo: ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Disfrazada de niña delicada, la verdugo es un drama creado por Inteligencia Artificial en el que una joven deja de fingir ser una chica debil para sorprender.

¿De qué trata Disfrazada de niña delicada, la verdugo?

Disfrazada de niña delicada, la verdugo sigue la historia de Nayeli, la hija frágil que los Bravo recuperaron. En un primer momento, ella no puede abrir una botella, pero fue una campeona enmascarada del circuito de boxeo y obtuvo diez títulos consecutivos.

Disfrazada de niña delicada, la verdugo ı Foto: Especial

Cuando ocho gimnasios humillan a su familia y le lanzan unos guantes, Nayeli baja las escaleras. Esta vez no finge: recuperará cada letrero y demostrará que no es débil, solo perezosa. ¿Hasta dónde llegará para proteger a los suyos?

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¿Dónde ver Disfrazada de niña delicada, la verdugo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de sitios web como DramaDunyam, aunque solo los primeros cinco capítulos son gratuitos, ya que el resto tienen un costo.

Como alternativa gratuita, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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