La serie en formato vertical La besaba y la hería al mismo tiempo es un drama creado con Inteligencia Artificial en la que una joven finge abortar y desaparece de la vida de una prometedora piloto, pero el destino las reúne de nuevo.

¿De qué trata La besaba y la hería al mismo tiempo?

La besaba y la hería al mismo tiempo sigue la historia de una joven llamada Christine, quien tenia un excelente futuro como piloto hasta que descubrió que Chloe estaba embarazada; sin embargo, Chloe decidió fingir que había abortado para salvar su carrera.

La besaba y la hería al mismo tiempo, ¿Dónde ver el drama viral? ı Foto: Especial

Chloe optó por desaparecer y formar una vida nueva. Seis años después, se reencontraron en el aeropuerto. Christine era capitana de élite y Chloe, madre soltera y empleada de la sala VIP.

Cegada por el rencor, Christine la atormentaba mientras la protegía en secreto. Cuando la verdad salió a la luz, ¿logrará recuperar su amor?

¿Dónde ver La besaba y la hería al mismo tiempo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma NetShort, aunque solo los primeros cinco capítulos son gratuitos, ya que el resto tienen un costo.

Como alternativa gratuita, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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