Johnny Depp se convierte en Ebenezer Scrooge y recorre Bryant Park en Nueva York | VIDEOS

Uno de los detalles por los que Johnny Depp es reconocido a nivel internacional es por su capacidad camaleónica, pues a través de los años ha interpretado a todo tipo de personajes, siempre con una apariencia diferente en cada proyecto.

Ahora, el actor protagonizará la nueva película inspirada en el clásico Un cuento de Navidad del reconocido escritor Charles Dickens, encarnando al avaro Ebenezer Scrooge, por lo que apareció en las calles de Nueva York caracterizado como el anciano que recibe una lección en plena Nochebuena.

Johnny Depp aparece como Ebenezer Scrooge en NY

A través de redes sociales, se han hecho virales los videos que muestran a Johnny Depp como nunca antes. Apareció con un sombrero de copa negro, una capa negra y un bastón, así como una apariencia avejentada y cabello gris.

De este modo caracterizaron al actor de El Joven Manos de Tijera para dar vida a uno de los personajes más icónicos de la literatura universal.

Pero eso no fue todo, ya que el histrión tuvo algunas interacciones con los presentes mientras caminaba por Bryant Park, en Manhattan, una zona que año con año se transforma en el Bank of America Winter Village, un mágico pueblo navideño al aire libre.

Johnny Depp surprised the Bryant Park crowd by showing up in full costume as Ebenezer Scrooge. He tugged on Santa’s beard, and threw cookies. Ebenezer: A Christmas Carol, in theaters November 13 🎬 @ebenezermovie pic.twitter.com/ouUR1bx0pU — New York Mickey (@MickmickNYC) November 2, 2026

Uno de los clips más virales muestra a Depp acercándose a un hombre vestido como Santa Claus, a quien le mueve la barba blanca falsa de lugar.

Asimismo, revienta varios globos y en general, muestra una mala actitud frente a las fiestas. “No eres una persona muy amable”, le dice el sujeto vestido de Santa Claus a Scrooge.

Después, acepta una galleta gratis solo para lanzarla y desperdiciarla, mostrando su desprecio por la temporada. Otro momento lo muestra tirando un árbol navideño y destrozando la decoración por completo.

That’ll teach you to put your tree up early. #EbenezerMovie pic.twitter.com/3uZRnD2DmH — Ebenezer (@ebenezermovie) November 3, 2026

La película dirigida por Ti West se estrena este 12 de noviembre y se titula Ebenezer y promete una versión oscura del icónico cuento, pues incorpora elementos de terror a la historia que ya de por si incluye fantasmas y deja una fuerte lección sobre la importancia de ser bueno con el prójimo.

Además de la actuación estelar de Johnny Depp, la película contará con las actuaciones de Rupert Grint, Ian McKellen y Sam Claflin, entre otras personalidades del espectáculo, por lo que podría convertirse en una de las cintas más vistas en esta temporada navideña.

¿Quieres saber más?

Timbiriche acusa a la serie de ViX por revictimizar a Sasha Sokol: ‘Eligieron distorsionar lo que vivimos’

¿Quién es Khiana Smith la influencer que contrajo una infección cerebral en Bali?

Belinda reacciona a la polémica por los disfraces del Beliween: ‘No había dress code’

Mariah Carey se vuelve punk para dar la bienvenida a la temporada navideña | VIDEO