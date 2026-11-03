Belinda reacciona a la polémica por los disfraces del Beliween: ‘No había dress code’

Belinda reacciona a la polémica por los disfraces del Beliween

Hace un par de días se llevó a cabo Beliween, la ya icónica fiesta de Halloween de Belinda donde invitan a las grandes celebridades del entretenimiento y las redes sociales para disfrutar de una enorme fiesta de disfraces.

La magnitud del evento hace que muchos esperen con ansias para ver qué disfraces utilizan las celebridades y este año, el público se mostró decepcionado por algunos invitados que según ellos, “no le echaron ganas” a sus atuendos.

La queja de lo de Beliween es que varia gente fue vestida equis, sacó su disfraz ese día del paquete y ya. Son influencers y personas que tienen producción, se esperaba eso, producción. https://t.co/Q8g0HryizL — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) October 31, 2026

En ese sentido, señalaron que muchos disfraces de los invitados al Beliween parecían haber sido armados de último minuto e incluso, que ya que la temática de este año era alienigena, que había un dress code de seres del espacio que no fue respetado.

Por ello, decían que era probable que Belinda hasta llegara a sentirse ofendida, ya que ella siempre realiza disfraces con mucho detalle y producción, como esta ocasión que se convirtió en un Xenomorfo de la película Alien.

Belinda reacciona a la polémica por los disfraces de su fiesta de Halloween

A través de su cuenta de Instagram, Belinda reaccionó a las críticas que han tenido sus invitados a su fiesta de Halloween, donde aclaró que no le molestó la forma en la que llegaron.

Belinda se pronuncia acerca del supuesto dress code del #Beliween pic.twitter.com/xM7Ep7lpeL — Beli 💋 (@beliperra) November 2, 2026

“La temárica era alien. No había dress code ni protocolo intergaláctico de vestimenta. En la inmensidad del universo, bajo las leyes de Weyland-Yutani y más allá de cualquier sistema solar, todos los seres biológicos, sintéticos, extraterrestres y formas de vida desconocidas son bienvenidos”, señaló.

Al final de su mensaje, la intérprete de ‘Cactus’ insistió: “No era una audición para pertenecer a la especie Xenomorfa. Era una celebración intergaláctica”, dijo.

Pese a la aclaración, muchos usuarios de redes sociales no quedaron conformes al insistir que muchos de los invitados seguro que sí tenían el presupuesto para crear un disfraz más elaborado y optaron por algo de bajo presupuesto pese a la magnitud del evento.

Te dejamos algunas reacciones:

“Habían vestuarios demasiado chafas, tienen dinero para hacer un vestuario increíble y se van por lo más básico”.

“Y la gente va con disfraces de la odisea, no jodas”.

“Osea no era de verde y con antenitas nada más tampoco hay que gastar tanto cuando HAY CREATIVIDAD”.

“Igual no te mercen, no le ponen produccion y se van de lo mas basico.Mis amigos con menos presupuesto hacen mejores disfraces”.

“Independiente del si había o no Dress code, se vio que muchos ni ganas tenían de disfrazarse y agarraron lo más básico para ir...”

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