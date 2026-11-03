Jesús Ochoa cuenta cómo fue su caída de un elevador: ‘Ni siquiera fui a un hospital’ | VIDEO

Días después de que Jesús Ochoa tuvo un accidente durante una función de Perfume de Gardenia que lo llevó a caer de un elevador instalado en el escenario, el actor ha reaparecido y habló sobre su estado de salud.

Circularon diversas versiones en el pasado sobre la gravedad del accidente, pero ahora el histrión aclaró cómo ocurrió el accidente, las molestias físicas que enfrenta y por qué no fue trasladado a un hospital, pese a lo que se había informado anteriormente.

Jesús Ochoa ı Foto: IG jesusochoamex

La información de la hospitalización de Jesús Ochoa había sido revelada por su amigo Luis de Alba; sin embargo, el famoso ahora ha dicho que eso no ocurrió, sino que un médico fue a su casa para revisarlo.

Así fue la tremenda caída de Jesús Ochoa

Tras varios días, el actor repareció en la obra de teatro y habló sobre su estado de salud, donde sñealó que el accidente ocurrió mientras subía por un elevador durante la puesta en escena que se llevaba a cabo como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes en Atizapán, Estado de México.

Respecto a su estado de salud, el actor admitió que aunque no está recuperado del todo, sabe que pudo ser mucho peor. “Sí fue un buen golpe (…) Fue un accidente y las accidentes pasan siempre en el teatro, no es culpa de nadie (…) Un golpe así puedes quedar paralítico, afortunadamente había calentado y estirado y la libré”, contó.

“Era mi entrada, me iban subiendo en el elevador, llego a la parte de arriba y traka, oigo un tronido, ni supe que era el cable, pa’ abajo”, contó sobre el momento exacto en el que sufrió la caída.

Sin embargo, señaló que después de eso se fue a su casa, aunque tuvo que tranquilizar a las personas que estaban preocupadas por él. Además, explicó que fueron entre dos metro y medio o tres, no diez como se llegó a decir.

Explicó que actualmente tiene inflamada una rodilla y que le duele el talón. “Ni siquiera fui a un hospital, me reviso en casa mi doctor y con el ultrasonido y era niña”, bromeó sobre el procedimiento que tuvo.

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