El actor mexicano Jesús Ochoa ingresó recientemente a un hospital, se reportó, tras sufrir un fuerte accidente durante una presentación de Perfume de Gardenia, en Atizapán.

La situación generó preocupación entre sus seguidores debido a la gravedad del incidente; esto se sabe del estado de salud del famoso histrión.

Jesús Ochoa es hospitalizado tras caer de un elevador, ¿cuál es su estado de salud?

Jesús Ochoa tuvo un accidente el viernes 23 de octubre, durante las actividades del Festival Internacional de las Artes Atzán, cuando el elenco realizaba una función del musical Perfume de Gardenia en Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con las declaraciones del comediante Luis de Alba, compañero de escena del histrión de La ley de Herodes, un elevador instalado en el escenario colapsó de manera repentina y provocó que el actor cayera desde una altura estimada entre ocho y diez metros.

Tras el percance, el equipo médico trasladó a Jesús Ochoa al hospital. Luis de Alba compartió que el artista presentó dificultades para caminar con normalidad a causa del fuerte golpe que sufrió; sin embargo, los primeros reportes de los doctores indicaron la ausencia de fracturas visibles.

¡Luis de Alba REVELA el ACCIDENTE que sufrió Jesús Ochoa en un ELEVADOR! Además, Alejandro Suárez habla sobre la salud de 'El Flaco' Ibáñez.#SaleElSol🌞: https://t.co/aDSv6jd191 #SaleElSolTV pic.twitter.com/SryUOHhOlk — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 27, 2026

A pesar de la gravedad de la caída, personas cercanas al actor confirmaron que él mantiene un buen estado de ánimo e incluso mostró deseos de continuar con sus compromisos laborales poco después del accidente.

Actualmente, Jesús Ochoa, protagonista de producciones como La ley de Herodes, se encuentra internado bajo observación médica, a la espera de recibir el alta definitiva en los próximos días.

Sin embargo, ni el actor ni su equipo se han expresado al respecto, por lo que los fans esperan con ansias tener noticias de viva voz de Jesús Ochoa.

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