Muere el actor Carlos Miguel Suárez Soto, el ‘Poncho’ en la novela Tú y yo

La televisión mexicana despide a uno de los rostros que formaron parte de sus telenovelas más recordadas. Carlos Miguel Suárez Soto murió el lunes y la noticia que generó reacciones entre quienes siguieron su trayectoria en la pantalla chica.

Durante años, el actor participó en producciones populares de Televisa. Sin embargo, su historia profesional también estuvo marcada por un giro que lo llevó a alejarse de los foros y buscar otra manera de ganarse la vida.

Fue su amigo y colega Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, quien confirmó el fallecimiento mediante una publicación en redes sociales. “Descansa en paz mi querido Charly. Te quiero Poncho”, escribió Tello en una historia en Instagram.

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Carlos Miguel Suárez Soto participó en producciones como Tú y yo, Volver a empezar, Dos mujeres, un camino, Soñadoras, Amigas y rivales y Muchachitas. Uno de sus papeles más recordados fue Poncho, personaje con el que compartió escenas con Roberto Tello, quien interpretaba a El Coreano en la novela Tú y yo. La mancuerna entre ambos actores también se formó en Volver a empezar, telenovela estrenada en 1994.

🚨 Luto en la televisión mexicana: fallece #CARLOSMIGUEL, “El Poncho” 🚨



La televisión mexicana está de luto tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de CARLOS MIGUEL SUÁREZ SOTO, conocido artísticamente como Carlos Miguel o “El Poncho”. La noticia fue compartida por… pic.twitter.com/LVOQaIZCYF — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) October 20, 2026

El intérprete se mantuvo alejado de las telenovelas durante sus últimos años. En ese periodo, comenzó a vender tacos en Ciudad de México, actividad que se convirtió en su fuente de ingresos ante las dificultades económicas y la falta de oportunidades en televisión.

En una entrevista concedida en hace varios años al programa De Primera Mano, Suárez Soto relató que había sufrido un secuestro que duró cuatro días. Según su testimonio, el episodio le dejó lesiones físicas y afectó su situación económica.

El actor vinculó su alejamiento de los foros tanto con las consecuencias de esa experiencia como con los cambios en la industria televisiva. Posteriormente, se dedicó al comercio y habló públicamente sobre su nueva etapa laboral.

Además de las telenovelas que marcaron su carrera, Suárez Soto participó en Las vías del amor, La verdad oculta y Mujer de madera.

Murió el actor Carlos Miguel Suárez.

Descanse en paz. pic.twitter.com/i1yyZzcYM2 — CANOticias (@InformaKano) October 20, 2026

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LMCT