¿Qué le pasó a Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez? Piden donadores de sangre tras hospitalizar al actor

El actor mexicano Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez ha encendido las alarmas después de haber sido hospitalizad, pues varios personajes de la televisión nacional pidieron ayuda para obtener donaciones de sangre para él.

¿Qué le pasó a Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

Artistas como Antonio de Valdés, Enrique Burak, Guillermo Arriaga entre otros, pidieron ayuda en redes sociales con la intención de donar sangre al histrión, que se encuentra hospitalizado en el ABC de Santa Fe.

Ojalá nos puedan ayudar !!!!! El Flaco Manuel Ibañez requiere donadores de sangre O Negativo en el hospital ABC de Santa Fe… Muchas gracias a todos… — Antonio de Valdés (@adevaldes) October 23, 2026

Burak detalló que ‘El Flaco’ Ibáñez se encuentra “delicado” después de que fue sometido a una operación de emergencia, motivo por el que se solicita la donación de sangre de manera urgente.

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Después de haber generado preocupación en redes sociales y medios tradicionales, Daniela Ibáñez aclaró posteriormente que su padre se encuentra estable y que la solicitud responde a la necesidad de reponer sangre utilizada durante su atención hospitalaria.

“Mi papá está en el hospital, está bien, nada más necesitamos donadores O negativo”, explicó en su cuenta de Instagram, al mismo tiempo que pidió a los seguidores no alarmarse por las publicaciones sobre su hospitalización.

Daniela explicó que la solicitud se debe a que el tipo de sangre requerido es poco común y que el hospital necesita reponer las unidades utilizadas. Por ello, reiteró que su padre se encuentra bien y agradeció a quienes puedan acudir al Hospital ABC de Santa Fe para realizar la donación.

MUY GRAVE Y DELICADO se encuentra el actor de 80 años EL FLACO IBAÑEZ, quien se encuentra hospitalizado en el hospital ABC SANTA FÉ en la CDMX, debido a que se le reventó una úlcera y sufre una hemorragia interna. Muy similar a lo que le padó a LAURA BOZZO. Nuestras oraciones 🙏 pic.twitter.com/N3o6d0aYvL — Doña Carmelita (@CarLon_2020) October 23, 2026

Esta es la segunda ocasión en la que el famoso es hospitalizado en los últimos meses, ues en junio de este año, el actor fue hospitalizado de emergencia para realizarse una operación para tratarse una aneurisma en la aorta.

El actor explicó posteriormente que la operación había sido exitosa y que se encontraba en proceso de recuperación, aunque reconoció que la situación representó un riesgo para su salud.

Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, el intérprete relacionó el padecimiento con su historial de tabaquismo, después de reconocer que llevaba aproximadamente seis décadas fumando.

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